В Украине от COVID-19 умерло почти 700 человек за сутки

За все время эпидемии в Украине умерло от коронавируса более 70 тыс. человек Фото: depositphotos.com

Число заболевших в стране – рекордное с начала пандемии. До сих пор самое большое число заболевших в стране за сутки было зафиксировано 28 октября, тогда коронавирусную инфекцию обнаружили у 26 870 человек.

Среди заболевших – 1787 детей и 426 медиков. Выздоровело от болезни 12 464 человека.

699 человек за сутки умерли от COVID-19. Смертность держится на этом уровне третьи сутки подряд – 2 ноября и 3 ноября Минздрав также сообщал о 700 летальных случаях от болезни за день.

За все время эпидемии в Украине заболело 3 006 463 человека, выздоровело 2 479 138 человек, летальных случаев – 70 146.