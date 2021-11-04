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В Украине от COVID-19 умерло почти 700 человек за сутки

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За все время эпидемии в Украине умерло от коронавируса более 70 тыс. человек
За все время эпидемии в Украине умерло от коронавируса более 70 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 3 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила в Facebook утром 4 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Число заболевших в стране – рекордное с начала пандемии. До сих пор самое большое число заболевших в стране за сутки было зафиксировано 28 октября, тогда коронавирусную инфекцию обнаружили у 26 870 человек.

Среди заболевших – 1787 детей и 426 медиков. Выздоровело от болезни 12 464 человека.

699 человек за сутки умерли от COVID-19. Смертность держится на этом уровне третьи сутки подряд – 2 ноября и 3 ноября Минздрав также сообщал о 700 летальных случаях от болезни за день. 

За все время эпидемии в Украине заболело 3 006 463 человека, выздоровело 2 479 138 человек, летальных случаев – 70 146.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1988100701353025

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября. 

Теги: Министерство здравоохранения, смерть, эпидемия, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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