Европа – единственный регион в мире, где пятую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19 – ВОЗ

В мире сохраняется тренд на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией Фото: ЕРА

В информационном бюллетене ВОЗ, опубликованном 26 октября, говорилось, что в глобальном масштабе наблюдается снижение роста заболеваемости, но Европа – исключение, там рост числа новых случаев COVID-19 растет четвертую неделю.

В бюллетене за период с 25-го по 31 октября, опубликованном 2 ноября, сказано, что в целом в мире сохраняется тренд на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, который составил на прошлой неделе 3%.

Европа снова сообщила о росте числа новых случаев коронавирусной инфекции. Рост по сравнению с прошлой неделей составил 6%, сказано в документе.

Остальные регионы сообщили о снижении показателей или стабильной динамике.

Инфографика: who.int

"Число новых случаев смерти за неделю увеличилось на 8% по сравнению с предыдущей неделей и составило более 50 тыс. В общей сложности зарегистрировано более 246 млн подтвержденных случаев и почти 5 млн смертей", – говорится в бюллетене.

Наибольшее количество новых случаев заболевания ВОЗ зарегистрировала в США (528 455, рост на 7%), Великобритании (285 028; снижение на 14%), России (272 147; рост на 9%), Турции (182 027; снижение на 8%) и Украине (152 897; рост на 14%).

Инфографика: who.int