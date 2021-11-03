Европа – единственный регион в мире, где пятую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19 – ВОЗ

В информационном бюллетене ВОЗ, опубликованном 26 октября, говорилось, что в глобальном масштабе наблюдается снижение роста заболеваемости, но Европа – исключение, там рост числа новых случаев COVID-19 растет четвертую неделю.
В бюллетене за период с 25-го по 31 октября, опубликованном 2 ноября, сказано, что в целом в мире сохраняется тренд на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, который составил на прошлой неделе 3%.
Европа снова сообщила о росте числа новых случаев коронавирусной инфекции. Рост по сравнению с прошлой неделей составил 6%, сказано в документе.
Остальные регионы сообщили о снижении показателей или стабильной динамике.
"Число новых случаев смерти за неделю увеличилось на 8% по сравнению с предыдущей неделей и составило более 50 тыс. В общей сложности зарегистрировано более 246 млн подтвержденных случаев и почти 5 млн смертей", – говорится в бюллетене.
Наибольшее количество новых случаев заболевания ВОЗ зарегистрировала в США (528 455, рост на 7%), Великобритании (285 028; снижение на 14%), России (272 147; рост на 9%), Турции (182 027; снижение на 8%) и Украине (152 897; рост на 14%).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 3 ноября, по данным ВОЗ, число жертв COVID-19 в мире превысило 5 млн, подтверждено почти 247 млн инфицирований.