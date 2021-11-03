В четырех городах Украины работают инсталляции, посвященные вакцинации от коронавируса

Инсталляции созданы в рамках проекта "Защищены" Минздрава и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Они позволяют увидеть и послушать истории тех, кто уже обезопасил себя от тяжелого течения, госпитализации или смерти от COVID-19. Интерактивные установки оборудованы датчиками движения, которые при проведении руки включают аудиозаписи историй героев кампании", – отметили в посте.

Вакцинированные украинцы могут сделать селфи в зеркале "Защищенный" и выложить в соцсети фото с рассказом о том, что побудило их вакцинироваться.

Интерактивные объекты находятся:

во Львове, центр Довженко;

в Днепре, ТРЦ "Мост-сити";

в Одессе, ТРЦ СityСenter;

в Харькове, ТРЦ Nikolsky.

Национальная кампания "Защищены" стартовала в июне 2021 года. Ее героями стали пенсионеры, врачи, педагоги, соцработники, люди с хроническими заболеваниями, религиозные лидеры и работники критической инфраструктуры, сообщил сайт ЮНИСЕФ.

"Каждый из них вакцинировался по разным причинам, но теперь все они защищены и готовы через личную историю показать другим, что вакцинация от COVID-19 – это безопасно, эффективно и дает возможность вернуться к привычной жизни", – подчеркнули в релизе.