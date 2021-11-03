Кличко: В Киеве пока есть кислород для пациентов с COVID-19. Но специалисты не исключают его нехватки

Он заявил, что в Киеве для пациентов с коронавирусом подготовили 6050 коек, из которых 88% имеют систему подачи кислорода. На сегодня, по словам мэра, в сутки больницы используют от 35 до 45 тонн кислорода, что в три раза больше, чем во время предыдущей волны кооронавируса.
"Кислород в городе пока есть. Мы заключили предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку. Но в случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, – а сегодня койки с кислородом в столице заполнены почти на 75% – специалисты не исключают, что может возникнуть проблема нехватки кислорода", – написал Кличко.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.
Министр сообщил, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.
Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 25 октября. По его словам, в Украине подтверждены первые случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", которая считается еще более заразной, чем сама "Дельта".
Киев с 1 ноября находится в "красной" зоне. В городе с начала эпидемии подтвердили 263,6 тыс. случаев COVID-19, умерло 6337 человек.