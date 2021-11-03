Кличко: В Киеве пока есть кислород для пациентов с COVID-19. Но специалисты не исключают его нехватки

Он заявил, что в Киеве для пациентов с коронавирусом подготовили 6050 коек, из которых 88% имеют систему подачи кислорода. На сегодня, по словам мэра, в сутки больницы используют от 35 до 45 тонн кислорода, что в три раза больше, чем во время предыдущей волны кооронавируса.

"Кислород в городе пока есть. Мы заключили предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку. Но в случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, – а сегодня койки с кислородом в столице заполнены почти на 75% – специалисты не исключают, что может возникнуть проблема нехватки кислорода", – написал Кличко.