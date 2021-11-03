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ПОЛИТИКА

Савченко пришла на акцию антивакцинаторов в Киеве и назвала присутствующих "живыми" и "адекватными"

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Савченко утверждает, что протестовавшие проводили вече
Савченко утверждает, что протестовавшие проводили вече
Фото: ЕРА

На проходившей 3 ноября в Киеве акции противников вакцинации от коронавирусной инфекции присутствовала бывший народный депутат Надежда Савченко. Об этом свидетельствует снятая возле Верховной Рады видеозапись, которую экс-нардеп разместила в Facebook.

"На площадь к Верховной Раде вышло очень много людей. [...] Это намного больше, чем бывают акции под партийными флагами, это действительно живые люди, и я смотрю сейчас, сколько их, насколько эти люди адекватные, очень много людей – правозащитники", – заявила Савченко в ходе стрима.

Экс-нардеп объяснила, что протестующие проводят под Радой вече, во время которого звучат заявления о нарушении властью прав человека, в том числе в ходе кампании по вакцинации от COVID-19.

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/videos/304364941515544/

Акция антивакцинаторов началась в Киеве утром 3 ноября. По оценкам "Бабеля", в марше принимали участие около 1 тыс. участников, которые заблокировали ряд улиц в центре столицы.

Надежда Савченко и ее сестра Вера с 29 октября являются подозреваемыми по делу об использовании поддельного COVID-сертификата при въезде в Украину. Поддельные документы, по данным МВД Украины, у них обнаружили 22 октября.

Сама Савченко утверждает, что ни она, ни ее сестра не подделывали и не заказывали COVID-сертификаты.

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания Герой Украины.

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.

В 2018 году Савченко арестовали по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года ее освободили из-под стражи.

Контекст:

В Киеве с 1 ноября усилили карантинные ограничения из-за ситуации с COVID-19. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста. Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Учащиеся 1–11-х классов находятся на дистанционном обучении с 1 ноября до улучшения эпидемической ситуации в городе, сказал мэр. Детские сады работают, если от коронавируса вакцинированы 100% персонала.

31 октября в Киеве выстроились очереди из сотен человек в пункты вакцинации.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 3 ноября в стране подтвердили почти 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 69,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.

За последние сутки в Киеве обнаружили более 2 тыс. новых инфицированных коронавирусом.

В Украине вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля.

Согласно данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" провела с 21-го по 23 октября, 43% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса, 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться. 

Теги: Киев, протесты, эпидемия, правозащитники, вакцинация, Надежда Савченко, карантин, агитация, массовые мероприятия, украинцы, инфекция, акция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки, COVID-сертификат
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