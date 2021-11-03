Савченко пришла на акцию антивакцинаторов в Киеве и назвала присутствующих "живыми" и "адекватными"

"На площадь к Верховной Раде вышло очень много людей. [...] Это намного больше, чем бывают акции под партийными флагами, это действительно живые люди, и я смотрю сейчас, сколько их, насколько эти люди адекватные, очень много людей – правозащитники", – заявила Савченко в ходе стрима.

Экс-нардеп объяснила, что протестующие проводят под Радой вече, во время которого звучат заявления о нарушении властью прав человека, в том числе в ходе кампании по вакцинации от COVID-19.

Акция антивакцинаторов началась в Киеве утром 3 ноября. По оценкам "Бабеля", в марше принимали участие около 1 тыс. участников, которые заблокировали ряд улиц в центре столицы.

Надежда Савченко и ее сестра Вера с 29 октября являются подозреваемыми по делу об использовании поддельного COVID-сертификата при въезде в Украину. Поддельные документы, по данным МВД Украины, у них обнаружили 22 октября.

Сама Савченко утверждает, что ни она, ни ее сестра не подделывали и не заказывали COVID-сертификаты.

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания Герой Украины.

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.

В 2018 году Савченко арестовали по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года ее освободили из-под стражи.