Савченко пришла на акцию антивакцинаторов в Киеве и назвала присутствующих "живыми" и "адекватными"

"На площадь к Верховной Раде вышло очень много людей. [...] Это намного больше, чем бывают акции под партийными флагами, это действительно живые люди, и я смотрю сейчас, сколько их, насколько эти люди адекватные, очень много людей – правозащитники", – заявила Савченко в ходе стрима.
Экс-нардеп объяснила, что протестующие проводят под Радой вече, во время которого звучат заявления о нарушении властью прав человека, в том числе в ходе кампании по вакцинации от COVID-19.
Акция антивакцинаторов началась в Киеве утром 3 ноября. По оценкам "Бабеля", в марше принимали участие около 1 тыс. участников, которые заблокировали ряд улиц в центре столицы.
Надежда Савченко и ее сестра Вера с 29 октября являются подозреваемыми по делу об использовании поддельного COVID-сертификата при въезде в Украину. Поддельные документы, по данным МВД Украины, у них обнаружили 22 октября.
Сама Савченко утверждает, что ни она, ни ее сестра не подделывали и не заказывали COVID-сертификаты.
Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания Герой Украины.
Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.
В 2018 году Савченко арестовали по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года ее освободили из-под стражи.
В Киеве с 1 ноября усилили карантинные ограничения из-за ситуации с COVID-19. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста. Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Учащиеся 1–11-х классов находятся на дистанционном обучении с 1 ноября до улучшения эпидемической ситуации в городе, сказал мэр. Детские сады работают, если от коронавируса вакцинированы 100% персонала.
31 октября в Киеве выстроились очереди из сотен человек в пункты вакцинации.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 3 ноября в стране подтвердили почти 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 69,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.
За последние сутки в Киеве обнаружили более 2 тыс. новых инфицированных коронавирусом.
В Украине вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля.
Согласно данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" провела с 21-го по 23 октября, 43% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса, 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться.