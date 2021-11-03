СБУ разоблачила группировку, которая ежемесячно изготовляла по 1 тыс. фейковых сертификатов о вакцинации от COVID-19

По предварительной информации, фигуранты получали более 3 млн грн ежемесячно. В основном их клиентами были гастарбайтеры, которые хотели выехать за границу.

Как установило следствие, группировка состояла из четырех человек – жителей Запорожья и Львовской области.

"Организатор схемы искал "клиентов" среди желающих трудоустроиться за границей. Его сообщник, осуществлявший рейсовые международные перевозки людей, также пополнял клиентскую базу. Другие изготавливали подделки и выполняли роль курьеров. Международный сертификат о вакцинации стоил €40, а отрицательный ПЦР-тест – 500 грн. Для "оптовых" заказчиков действовала гибкая система скидок", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, ежемесячно подозреваемые изготавливали почти 1000 сертификатов о вакцинации и 2000 отрицательных ПЦР-тестов. Готовые "заказы" они отправляли через почтовые сервисы и курьеров. Оплату получали на банковские карты или наличными.

В ходе обысков, проведенных по месту фактического проживания фигурантов, изъяты поддельные международные свидетельства о вакцинации от COVID-19, бланки с отрицательными результатами ПЦР-тестов, полиграфическое оборудование, компьютерная техника, черновая бухгалтерия и поддельные документы, необходимые для трудоустройства за границей (приглашение на работу за границей от реальных учреждений и предприятий и справки для государственных органов власти европейских государств), а также мобильные телефоны.

Правоохранители готовятся сообщить фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 1 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет.