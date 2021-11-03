СБУ разоблачила группировку, которая ежемесячно изготовляла по 1 тыс. фейковых сертификатов о вакцинации от COVID-19

По предварительной информации, фигуранты получали более 3 млн грн ежемесячно. В основном их клиентами были гастарбайтеры, которые хотели выехать за границу.
Как установило следствие, группировка состояла из четырех человек – жителей Запорожья и Львовской области.
"Организатор схемы искал "клиентов" среди желающих трудоустроиться за границей. Его сообщник, осуществлявший рейсовые международные перевозки людей, также пополнял клиентскую базу. Другие изготавливали подделки и выполняли роль курьеров. Международный сертификат о вакцинации стоил €40, а отрицательный ПЦР-тест – 500 грн. Для "оптовых" заказчиков действовала гибкая система скидок", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, ежемесячно подозреваемые изготавливали почти 1000 сертификатов о вакцинации и 2000 отрицательных ПЦР-тестов. Готовые "заказы" они отправляли через почтовые сервисы и курьеров. Оплату получали на банковские карты или наличными.
В ходе обысков, проведенных по месту фактического проживания фигурантов, изъяты поддельные международные свидетельства о вакцинации от COVID-19, бланки с отрицательными результатами ПЦР-тестов, полиграфическое оборудование, компьютерная техника, черновая бухгалтерия и поддельные документы, необходимые для трудоустройства за границей (приглашение на работу за границей от реальных учреждений и предприятий и справки для государственных органов власти европейских государств), а также мобильные телефоны.
Правоохранители готовятся сообщить фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 1 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет.
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 8 октября профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, но парламент его еще не принял.
В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год. По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, по этим делам есть также решения судов, предусматривающие ограничение свободы.
1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.
Министр внутренних дел Денис Монастырский 22 октября заявил, что в Украине открыто около 800 уголовных производств по факту подделки COVID-сертификатов.