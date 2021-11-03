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В украинских соцсетях в 2020 году зафиксировано 250 тыс. фейков о COVID-19 – Ткаченко

Министр не исключает, что в российской вакцине есть ртуть
Министр не исключает, что в российской вакцине есть ртуть
Фото: Олександр Ткаченко | Facebook

В 2020 году в социальных сетях украинского сегмента интернета были зафиксированы десятки тысяч фейков об эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 3 ноября проинформировал в Telegram со ссылкой на данные исследований ООН министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Продолжим тему фейков о COVID-19, которыми переполнены соцсети. По данным исследования ПРООН и ЮНИСЕФ, только за 2020 год в украинских соцсетях было зафиксировано более 250 тыс. фейковых сообщений о коронавирусе", – написал он.

"В свете протестов антивакцинаторов" министр подчеркнул, что "смертность от коронавируса в Украине поражает негативной статистикой и вакцинация – это едва ли не самый надежный способ не стать цифрой этой статистики".

Ткаченко также опроверг ряд мифов о вакцинации от коронавируса, в частности, что человек может заразиться COVID-19 в результате вакцинации и что массовая вакцинация приведет к мутации коронавируса.

"На самом деле на мутацию любого вируса не влияют ни массовая вакцинация, ни мнение фейсбучных "экспертов". Но, если привить значительную часть населения, вирусу не будет, где мутировать. Новые штаммы будут появляться с меньшей вероятностью", – объяснил он.

Комментируя фейк, что "в составе вакцин от COVID-19 есть ртуть", Ткаченко вспомнил о российской вакцине "Спутник V".

"Состав каждой вакцины, используемой в Украине, есть и на сайте Минздрава, и на сайте о вакцинации, и в любых источниках, которых в настоящее время в интернете немало. Есть ли ртуть или настойка боярышника в российском "Спутнике V" – честно скажу, не знаю", – заявил министр.

3 ноября возле Верховной Рады в Киеве проходила акция антивакцинаторов, в которой, в частности, приняла участие бывший народный депутат Надежда Савченко. По оценкам "Бабеля", в марше принимали участие около 1 тыс. участников, которые заблокировали ряд улиц в центре столицы.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 3 ноября в стране подтвердили почти 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 69,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.

В Украине вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля. На 3 ноября в стране сделали 18,3 млн прививок, почти 7,6 млн украинцев получили обе дозы вакцины от коронавируса.

Согласно данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" провела с 21-го по 23 октября, 43% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса, 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться. 

Теги: интернет, ООН, эпидемия, ЮНИСЕФ, вакцинация, исследование, Александр Ткаченко, ПРООН, соцсети, украинцы, фейк, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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