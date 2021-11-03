Зеленский поручил Ляшко информировать украинцев о ситуации с кислородом и койко-местами для больных COVID-19

Глава Минздрава должен акцентировать внимание общества на ситуации с использованием кислорода в больницах для пациентов с COVID-19, отметил Зеленский (слева) Фото: president.gov.ua

"Глава государства отметил, что министр здравоохранения должен акцентировать внимание средств массовой информации и общества на ситуации с койко-местами и использованием кислорода в медицинских учреждениях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Минздрава также должен информировать общественность о выплате надбавок медикам, которые лечат пациентов с COVID-19, в размере 300%.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в октябре было добавлено 251 медучреждение для приема больных с COVID-19. Это позволило расширить коечный фонд почти на 30 тыс. мест.

"В настоящее время в Украине занято 51 577 койко-мест для пациентов с COVID-19 из выделенных 74 162. При этом 70 228 коек обеспечены подачей кислорода. Активных больных сейчас почти 443 тыс.", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль рассказал, что на закупку кислородных станций правительство выделило для областей 400 млн грн. Из-за роста заболеваемости COVID-19 медучреждения в регионах дополнительно получат 140 тонн кислорода.