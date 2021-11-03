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Зеленский поручил Ляшко информировать украинцев о ситуации с кислородом и койко-местами для больных COVID-19

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Глава Минздрава должен акцентировать внимание общества на ситуации с использованием кислорода в больницах для пациентов с COVID-19, отметил Зеленский (слева)
Глава Минздрава должен акцентировать внимание общества на ситуации с использованием кислорода в больницах для пациентов с COVID-19, отметил Зеленский (слева)
Фото: president.gov.ua

Министру здравоохранения Виктору Ляшко поручили информировать украинцев о ситуации с кислородом и койко-местами для больных COVID-19 в медучреждениях Украины. Об этом шла речь в ходе селекторного совещания 3 ноября под председательством президента Украины Владимира Зеленского, пишет пресс-центр Офиса главы государства.

"Глава государства отметил, что министр здравоохранения должен акцентировать внимание средств массовой информации и общества на ситуации с койко-местами и использованием кислорода в медицинских учреждениях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Минздрава также должен информировать общественность о выплате надбавок медикам, которые лечат пациентов с COVID-19, в размере 300%.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в октябре было добавлено 251 медучреждение для приема больных с COVID-19. Это позволило расширить коечный фонд почти на 30 тыс. мест.

"В настоящее время в Украине занято 51 577 койко-мест для пациентов с COVID-19 из выделенных 74 162. При этом 70 228 коек обеспечены подачей кислорода. Активных больных сейчас почти 443 тыс.", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль рассказал, что на закупку кислородных станций правительство выделило для областей 400 млн грн. Из-за роста заболеваемости COVID-19 медучреждения в регионах дополнительно получат 140 тонн кислорода.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 2,95 млн случаев COVID-19, умерло более 68 тыс. человек.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 25 октября.

Согласно индикаторным показателям Минздрава на 3 ноября, в Украине три дня подряд превышена загруженность койко-мест с кислородом в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией (68,8%, 70,3%, 69,2%). Наивысший показатель 2 ноября зафиксирован в Донецкой области (86,3%).

Теги: Украина, эпидемия, правительство, госпиталь, Владимир Зеленский, украинцы, медики, выплаты, президент, Минздрав, больницы, регионы, Офис президента Украины, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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