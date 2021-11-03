Арахамия об акции антивакцинаторов: Им нужно не в правительственный квартал, а в ковидную больницу пойти. Тогда, может, думать начнут

"Им нужно не в правительственный квартал, а в ковидную больницу пойти и посмотреть. Мне кажется, тогда половина из них начнет думать. А они, я вижу, без масок ходят. Это мне напомнило Новые Санжары. Как такое возможно после двух лет коронавируса, локдаунов? Думаю, у многих есть те, кто умер от COVID-19. И после этого говорить, что его нет… Ну, с такими людьми можно просто не общаться. У нас есть такие коллеги-депутаты... Но я не хочу сейчас ничего [о них] говорить", – отметил Арахамия.

Акция антивакцинаторов прошла в Киеве 3 ноября. По оценкам "Бабеля", в марше принимали участие около 1 тыс. участников, которые заблокировали ряд улиц в центре столицы.