Арахамия об акции антивакцинаторов: Им нужно не в правительственный квартал, а в ковидную больницу пойти. Тогда, может, думать начнут

"Им нужно не в правительственный квартал, а в ковидную больницу пойти и посмотреть. Мне кажется, тогда половина из них начнет думать. А они, я вижу, без масок ходят. Это мне напомнило Новые Санжары. Как такое возможно после двух лет коронавируса, локдаунов? Думаю, у многих есть те, кто умер от COVID-19. И после этого говорить, что его нет… Ну, с такими людьми можно просто не общаться. У нас есть такие коллеги-депутаты... Но я не хочу сейчас ничего [о них] говорить", – отметил Арахамия.
Акция антивакцинаторов прошла в Киеве 3 ноября. По оценкам "Бабеля", в марше принимали участие около 1 тыс. участников, которые заблокировали ряд улиц в центре столицы.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 3 ноября в стране подтвердили почти 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 69,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 10,6 млн человек, завершили иммунизацию 7,5 млн.
Согласно данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" провела с 21-го по 23 октября, 43% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса, 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться.