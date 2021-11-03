В соцсетях и публичном пространстве выявлено около 210 тыс. сообщений о покупке поддельных COVID-сертификатов – Минздрав

Мероприятие транслировалось в Facebook парламентского комитета.

Кроме того, как отметила Карчевич, в Украине уже уволили трех врачей, которые подделывали сертификаты о вакцинации. Еще трем объявлен выговор.

"Минздрав обратился к местным властям относительно отстранения руководителей учреждений здравоохранения, по тем учреждениям, где ведут уголовные производства. В настоящее время имеем обратную связь и следующую статистику: были уволены три врача, объявлен выговор еще трем врачам, ведется служебное расследование в шести регионах", – сказала замглавы Минздрава.