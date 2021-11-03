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В соцсетях и публичном пространстве выявлено около 210 тыс. сообщений о покупке поддельных COVID-сертификатов – Минздрав

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Информация о покупке фейковых COVID-сертификатов направлена в правоохранительные органы, сообщили в Минздраве
Информация о покупке фейковых COVID-сертификатов направлена в правоохранительные органы, сообщили в Минздраве
Фото: ssu.gov.ua

В социальных сетях и публичном пространстве выявлено около 210 тыс. сообщений о покупке фейковых COVID-сертификатов, информация о них направлена в правоохранительные органы. Об этом 3 ноября на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Мероприятие транслировалось в Facebook парламентского комитета.

Кроме того, как отметила Карчевич, в Украине уже уволили трех врачей, которые подделывали сертификаты о вакцинации. Еще трем объявлен выговор.

"Минздрав обратился к местным властям относительно отстранения руководителей учреждений здравоохранения, по тем учреждениям, где ведут уголовные производства. В настоящее время имеем обратную связь и следующую статистику: были уволены три врача, объявлен выговор еще трем врачам, ведется служебное расследование в шести регионах", – сказала замглавы Минздрава.

https://www.facebook.com/committeehealth/videos/3125116011146786/

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках.

1 ноября Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 

Согласно документу, медработники, которые будут вносить неправдивые данные в базу, получат штраф до 68 тыс. грн или до двух лет ограничения свободы. Тем, кто будет изготавливать и продавать подделки, грозит штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. К 3 ноября хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса получили 10,68 млн украинцев, две – почти 7,6 млн.

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