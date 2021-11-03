В Киеве протестовали антивакцинаторы. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
В Киеве 3 ноября состоялась акция антивакцинаторов. По разным оценкам, в ней приняли участие от нескольких сотен
до тысячи
человек. В Нацполиции Украины сообщали, что во время акции нарушений правопорядка не было
. Иногда между водителями и протестующими возникали споры, связанные с перекрытием последними улиц и затрудненным в связи с этим проездом автотранспорта, отмечает издание Тexty
.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал акцию противников вакцинации “насмешкой над нашими медиками и над семьями, которые потеряли своих родных из-за COVID-19”. “В реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро проходит, а поддельные сертификаты там не работают“, – сказал он.