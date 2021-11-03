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В Киеве протестовали антивакцинаторы. Фоторепортаж

Сегодня 17.10
В Киеве 3 ноября состоялась акция антивакцинаторов. По разным оценкам, в ней приняли участие от нескольких сотен до тысячи человек. В Нацполиции Украины сообщали, что во время акции нарушений правопорядка не было. Иногда между водителями и протестующими возникали споры, связанные с перекрытием последними улиц и затрудненным в связи с этим проездом автотранспорта, отмечает издание Тexty. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал акцию противников вакцинации “насмешкой над нашими медиками и над семьями, которые потеряли своих родных из-за COVID-19”. “В реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро проходит, а поддельные сертификаты там не работают“, – сказал он.
Теги: Киев, протесты, вакцинация, карантин, протестанты, акции протеста, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
 

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