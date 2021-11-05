В Германии зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

В Германии 66,8% населения полностью привиты от коронавируса Фото: ЕРА

Общее число подтвержденных случаев заболевания превысило 4,67 млн. Как сообщает "Німецька хвиля", уровень суточной заболеваемости – рекордный.

Так, неделю назад в стране подтвердили 28 037 случаев заболевания, а предыдущий суточный максимум был установлен 18 декабря 2020 года, тогда подтвердили 33 777 случаев COVID-19.

Умерло в Германии за сутки 3 ноября 165 человек, инфицированных коронавирусом, за все время эпидемии – 96,2 тыс.

В Германии полностью привито от коронавируса 66,8% населения. Среди взрослых этот показатель составляет 77,4%, среди подростков в возрасте 12–17 лет – 41,9%.