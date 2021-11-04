Нидерланды больше не будут использовать вакцину против коронавируса от AstraZeneca

Вакцину от AstraZeneca не поставляли в Нидерланды с лета Фото: EPA

С лета новых поставок этого препарата в страну не было, вакцину разрешали колоть людям, которые родились в 1960 году и ранее.

Министр заявил, что за последние недели на вакцинацию AstraZeneca записались несколько человек. Люди, которые уже сделали первую прививку и записались на повторную прививку AstraZeneca, будут вакцинированы препаратом Pfizer.

Большое количество доз AstraZeneca передали другим странам, но более 100 тыс. доз препарата утилизировали из-за истекшего срока годности.