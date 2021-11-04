В Латвии разрешили увольнять невакцинированных от COVID-19 работников

Поправки к закону о контроле за распространением COVID-19 принял Сейм Латвии Фото: Latvijas Republikas Saeima / Facebook

Изменения в закон поддержали 52 депутата Сейма, 27 проголосовали против, двое – воздержались.

Согласно документу, в случае требования COVID-сертификата (о вакцинации или выздоровлении) работодателем сотрудник обязан сделать первую прививку против коронавируса не позднее, чем через 10 рабочих дней.

Если же работник не начнет вакцинироваться или не закончит ее до 15 ноября, то работодатель будет иметь право отстранить его от работы на срок до трех месяцев (до момента получения COVID-сертификата) или уволить.

Отмечается, что в частном секторе отстраненному работнику могут сохранить зарплату, в государственном – нет.

Кроме того, работодатель может переместить сотрудника на удаленную работу до момента получения им COVID-сертификата.

Поправки в закон вступят в силу после их утверждения президентом Латвии.