Антивакцинаторы в Украине и в Молдове транслируют российские нарративы – посольство США

Ленгенкемп отметил, что протест с такими же плакатами состоялся в Кишиневе (Молдова), и эта группа противников вакцинации распространяет антивакцинаторские месседжи и в социальных сетях в Украине, Молдове и странах Балтии.

"По серьезным свидетельствам, месседжи, распространяемые этой группой, очень совпадают с российскими нарративами, включая заявления о том, что украинцы и россияне – это "один народ". Протестующие говорили, что получали денежную поддержку из частных источников в России. Мы твердо верим в свободу слова и свободу собраний, но в отношении этой группы мы убеждены, что они не руководствуются интересами Украины и украинского народа. Мы надеемся, что украинцы хорошо разберутся, что представляет собой эта группа", – сказал он.