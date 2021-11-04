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В Украине и Молдове у антивакцинаторов один и тот же дизайнер плакатов и, возможно, один организатор из РФ

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У антивакцинаторов в Украине и Молдове схожие по дизайну плакаты
У антивакцинаторов в Украине и Молдове схожие по дизайну плакаты
Фото: Денис Казанський / Twitter

В Украине и Молдове противники вакцинации против коронавируса пришли на митинги с похожими плакатами. Об этом 4 ноября написал в своем микроблоге в Twitter журналист Денис Казанский.

"У антивакцинаторов один и тот же дизайнер плакатов. Интересно, кто бы это мог быть?" – пишет он.

На митинге антивакцинаторов в Киеве, состоявшемся 3 ноября, очень активной была группа лиц, державших плакаты с лозунгами против вакцинации с припиской "Terra Freedom", заявил 3 ноября в Facebook советник министра молодежи и спорта Украины Павел Булгак. 

У этой группы есть страница в Facebook, созданная в феврале 2021 года, и Telegram-канал

По словам Булгака, лидером и идеологом группы является гражданин Молдовы Вячеслав Валько, который в 2014 году баллотировался в парламент этой страны, а сейчас распространяет фейки о коронавирусе и вакцинации от него и поддерживает антивакцинаторов в Украине. 

"Анализ сообщений группы показывает, что так называемая организация сопротивления системно работает на дискредитацию мер по противодействию COVID-19 и вакцинации в Молдове, Украине и странах Балтии путем организации пикетов и митингов с типичными плакатами и символикой. Аналогичные митинги и пикеты проводились в Молдове. Это дает основания предполагать, что группа действует в интересах РФ", – пишет он.

https://www.facebook.com/pbulgak/posts/1889674081241069

Контекст:

О том, что спецоперацию против вакцинирования от COVID-19 в Украине проводит Россия, заявляли 28 октября в Совете национальной безопасности и обороны Украины. 

По результатам анализа активности Telegram-каналов было обнаружено, что Россия проводит в Украине кампанию, направленную на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения страны.

3 ноября в Киеве состоялась акция противников вакцинации от коронавирусной инфекции, на которой присутствовала бывший народный депутат Надежда Савченко. 

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в этот же день, что участники акции противников вакцинации от коронавирусной инфекции не понимают всех рисков, которые несет болезнь. 

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 10,6 млн человек, завершили иммунизацию 7,5 млн.

Согласно данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" провела с 21-го по 23 октября, 43% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса, 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться. 

Теги: Россия, Украина, эпидемия, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, дезинформация, вакцина, коронавирус, прививки, Центр противодействия дезинформации
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