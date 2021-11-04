В Украине и Молдове у антивакцинаторов один и тот же дизайнер плакатов и, возможно, один организатор из РФ

У антивакцинаторов в Украине и Молдове схожие по дизайну плакаты Фото: Денис Казанський / Twitter

"У антивакцинаторов один и тот же дизайнер плакатов. Интересно, кто бы это мог быть?" – пишет он.

В Украине и Молдове у антивакцинаторов один и тот же дизайнер плакатов.



Интересно, кто бы это мог быть? pic.twitter.com/Q4DEvQZM4Y — Денис Казанський (@den_kazansky) November 4, 2021

На митинге антивакцинаторов в Киеве, состоявшемся 3 ноября, очень активной была группа лиц, державших плакаты с лозунгами против вакцинации с припиской "Terra Freedom", заявил 3 ноября в Facebook советник министра молодежи и спорта Украины Павел Булгак.

У этой группы есть страница в Facebook, созданная в феврале 2021 года, и Telegram-канал.

По словам Булгака, лидером и идеологом группы является гражданин Молдовы Вячеслав Валько, который в 2014 году баллотировался в парламент этой страны, а сейчас распространяет фейки о коронавирусе и вакцинации от него и поддерживает антивакцинаторов в Украине.

"Анализ сообщений группы показывает, что так называемая организация сопротивления системно работает на дискредитацию мер по противодействию COVID-19 и вакцинации в Молдове, Украине и странах Балтии путем организации пикетов и митингов с типичными плакатами и символикой. Аналогичные митинги и пикеты проводились в Молдове. Это дает основания предполагать, что группа действует в интересах РФ", – пишет он.