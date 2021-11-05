Аваков рассказал, как чувствует себя после COVID-19

Аваков: Не так хорошо, как в юности, но хорошо себя чувствую Фото: arsenik78 / Instagram

"Хорошо себя чувствую. Не так хорошо, как в юности, но хорошо себя чувствую", – сказал Аваков.

Он отметил, что "пару дней было неприятно", была высокая температура. "Но в целом – все хорошо", – добавил политик.

О том, что Аваков заболел COVID-19, стало известно 22 октября. Он показывал фото из самоизоляции и писал шутливые посты о том, что "недруги не дождутся" его смерти. 30 октября Аваков сообщил, что выздоровел.