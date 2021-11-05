Аваков рассказал, как чувствует себя после COVID-19

"Хорошо себя чувствую. Не так хорошо, как в юности, но хорошо себя чувствую", – сказал Аваков.
Он отметил, что "пару дней было неприятно", была высокая температура. "Но в целом – все хорошо", – добавил политик.
О том, что Аваков заболел COVID-19, стало известно 22 октября. Он показывал фото из самоизоляции и писал шутливые посты о том, что "недруги не дождутся" его смерти. 30 октября Аваков сообщил, что выздоровел.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
По состоянию на 5 ноября получили одну дозу 11 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7, 76 млн.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла жизни 3070 украинцев.