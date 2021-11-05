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Более 11 млн украинцев получили первую дозу COVID-вакцины

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В Украине сделали 18,8 млн COVID-прививок
В Украине сделали 18,8 млн COVID-прививок
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 4 ноября получили прививки от коронавирусной инфекции 270 320 человек. Об этом сообщила утром 5 ноября в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения.

Первую дозу вакцины вчера получили 190 327 человек, вторую – 79 993 человека. 

С начала вакцинальной кампании получили одну дозу 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека. В общей сложности в Украине сделали 18 848 929 прививок от коронавируса.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы, подчеркнули в Минздраве. 

4 ноября украинцы прививались тремя препаратами: CoronaVac – 129 567, Pfizer – 107 910 и AstraZeneca – 32 843, сообщает Минздрав.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1989038314592597

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла жизни 3070 украинцев.

Теги: Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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