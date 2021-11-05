Более 11 млн украинцев получили первую дозу COVID-вакцины

Первую дозу вакцины вчера получили 190 327 человек, вторую – 79 993 человека.

С начала вакцинальной кампании получили одну дозу 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека. В общей сложности в Украине сделали 18 848 929 прививок от коронавируса.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы, подчеркнули в Минздраве.

4 ноября украинцы прививались тремя препаратами: CoronaVac – 129 567, Pfizer – 107 910 и AstraZeneca – 32 843, сообщает Минздрав.