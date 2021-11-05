Более 11 млн украинцев получили первую дозу COVID-вакцины

Первую дозу вакцины вчера получили 190 327 человек, вторую – 79 993 человека.
С начала вакцинальной кампании получили одну дозу 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека. В общей сложности в Украине сделали 18 848 929 прививок от коронавируса.
93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы, подчеркнули в Минздраве.
4 ноября украинцы прививались тремя препаратами: CoronaVac – 129 567, Pfizer – 107 910 и AstraZeneca – 32 843, сообщает Минздрав.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла жизни 3070 украинцев.