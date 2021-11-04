Минздрав Украины запускает пилотный проект: прививку от гриппа можно будет сделать в аптеке

В рамках пилотного проекта прививки от гриппа в аптеках можно будет сделать в Киеве Фото: ЕРА

В релизе министерства сказано, что прививки можно будет купить и сделать с 10-го по 14 ноября включительно в пяти аптеках Киева. Прививки будут делать с 8.00 до 20.00.

О других городах в сообщении не говорится. Также там не указано, какие вакцины будут предлагать в аптеках.

Пресс-служба французской фармацевтической компании Sanofi сообщила изданию "ГОРДОН", что участвует в этом проекте. Компания производит вакцину "Ваксигрипп". Цена препарата не уточняется ни в релизе Минздрава, ни в сообщении Sanofi.

В пилотном проекте примут участие аптеки, расположенные в Киеве по таким адресам:

ул. Ярославов Вал, 20;

ул. Московская, 46/2;

ул. Большая Васильковская, 112а;

ул. Дмитриевская, 2;

ул. Срибнокильская, 2а.

Цель пилотного проекта – упростить доступ украинцев к прививкам от сезонного гриппа и продемонстрировать, что Украина готова к внедрению передовых мировых практик в сфере здравоохранения, сообщили в Минздраве. В Украине в аптеках привиться от гриппа станет возможно впервые.

Перед прививкой всех, кто захочет провести процедуру в аптеке, осмотрит врач, рассказала семейный доктор, глава общественной организации "Академия семейной медицины Украины" Ирина Волошина.

"Будет произведено измерение температуры, подписано информированное согласие. Серию и номер вакцины внесут в специальную форму №063/о, врач поставит свою подпись, все эти данные будут внесены в электронную систему. Кроме того, согласно правилам, вакцинированные лица должны оставаться недалеко от пункта вакцинации в течение 15–20 минут. Вакцина от гриппа является одной из самых безопасных, однако мы должны придерживаться правил", – сказала она.

Генеральный директор директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава ожидает, что проект будет успешно реализован, продолжится и в следующем году масштабируется.

В этом эпидсезоне прививки от гриппа сделали, по данным Минздрава, 14 946 человек.