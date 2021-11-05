Боевики девять раз открывали огонь на Донбассе

У Марьинки Донецкой области боевики дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Попасной Луганской области оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По украинским позициям в направлении Зайцево Донецкой области боевики вели огонь дважды, применяя гранатометы различных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.

В районе населенного пункта Майорск Донецкой области оккупанты совершили два обстрела из гранатометов разных систем и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку от Новотошковского Луганской области российские наемники дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала суток 5 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.