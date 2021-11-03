Обнародовано имя украинского военного, который стал первой потерей ВСУ на Донбассе в ноябре

Елисеев воевал в рядах ВСУ на Донбассе с первых лет конфликта Фото: Сергей Елисеев / Facebook

"Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Защищал родную землю в рядах Вооруженных сил с первых лет войны. Без Сергея одни остались жена и сын. Агрессивные действия оккупантов стали причиной гибели настоящего патриота, которому была не безразлична судьба собственной страны", – говорится в сообщении.

В ОМБР выразили сочувствие семье погибшего. По информации "Новинарні", Елисеев – уроженец Днепра.

Заместитель директора департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова тоже пишет об этом.

Елисеев стал первым украинским военным, погибшим в этом месяце. 1 ноября боевики нарушили перемирие 11 раз, потерь в рядах ВСУ в тот день не было.