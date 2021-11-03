Обнародовано имя украинского военного, который стал первой потерей ВСУ на Донбассе в ноябре

"Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Защищал родную землю в рядах Вооруженных сил с первых лет войны. Без Сергея одни остались жена и сын. Агрессивные действия оккупантов стали причиной гибели настоящего патриота, которому была не безразлична судьба собственной страны", – говорится в сообщении.
В ОМБР выразили сочувствие семье погибшего. По информации "Новинарні", Елисеев – уроженец Днепра.
Заместитель директора департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова тоже пишет об этом.
Елисеев стал первым украинским военным, погибшим в этом месяце. 1 ноября боевики нарушили перемирие 11 раз, потерь в рядах ВСУ в тот день не было.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.