За сутки на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие, погиб украинский военнослужащий – штаб ООС

2 ноября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики во вторник открывали огонь в районе населенных пунктов Павлополь, Новозвановка (из стрелкового оружия), Причепиловка (дважды – из минометов калибра 120 мм) и Новолуганское (из подствольных гранатометов и стрелкового оружия).

"В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды провели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2", – отметили в пресс-центре.

По его данным, на 7.00 3 ноября боевики еще не нарушали договоренности о прекращении огня.

1 ноября боевики нарушили перемирие 11 раз.