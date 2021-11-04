ОБСЕ зафиксировала на Донбассе бронированную военную технику боевиков

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения миссия обнаружила 42 танка, 14 гаубиц, восемь реактивных систем залпового огня, шесть противотанковых пушек, шесть, предположительно, минометов и два зенитных ракетных комплекса на двух железнодорожных вокзалах и на территории двух объектов в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также 10 танков на полигоне в не подконтрольном правительству районе Луганской области", – отметили в отчете.

ОБСЕ также зафиксировала 13 боевых бронированных машин по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой области, в том числе в двух жилых кварталах в не подконтрольных правительству Украины районах.