Боевики шесть раз за сутки обстреливали украинские позиции, ранен военный – штаб ООС

С начала текущих суток на Донбассе соблюдается режим тишины Фото: depositphotos.com

"Со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение", – говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что воину оказана домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

В течение суток боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 и 120 мм, а также стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенного пункта Лобачево, вблизи Южного, недалеко от Новоалександровки, у Золотого-3 и в районе Новозвановки.

"На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить огневую активность", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7.00 4 ноября штаб нарушений режима прекращения огня не зафиксировал.