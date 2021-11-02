Зеленский ввел новые санкции против РФ за выборы на временно оккупированных территориях

Всего ограничительные меры введены против 140 физических и 49 юридических лиц, сообщает "Интерфакс-Украина".

В списках председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко, секретарь комиссии Екатерина Пыркова, начальник управления ФСБ в оккупированном Крыму Леонид Михайлюк, глава "Заксобрания Севастополя" Владимир Немцев, врио "губернатора" Севастополя Михаил Разожаев.

Также под ограничения попали бизнесмены Александр Щеглов, Андрей, Сергей и Иван Шнайдеры и Андрей Вейкулайнен.

Санкции предусматривают блокировку их активов в Украине, а также запрет на въезд в страну сроком на три года.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В России с 17-го по 19 сентября 2021 года проходили выборы в Госдуму. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Выборы организовали и на территории оккупированного Крыма.

Председатель российской комиссии по правам человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

15 октября 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 237 человек, причастных к проведению выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины.