Оккупанты на Донбассе в последние два дня активно использовали свои БПЛА для атаки позиций ВСУ – украинская делегация в ТКГ

"В последние два дня российские вооруженные формирования активно использовали свои БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины. Вчера в направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Сегодня на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово использовали еще два", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что беспилотники были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня их сбросили на позиции ВСУ.
"Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска. Также мы напоминаем, что Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей", – заявила делегация.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.