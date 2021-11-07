Оккупанты на Донбассе в последние два дня активно использовали свои БПЛА для атаки позиций ВСУ – украинская делегация в ТКГ

"В последние два дня российские вооруженные формирования активно использовали свои БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины. Вчера в направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Сегодня на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово использовали еще два", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что беспилотники были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня их сбросили на позиции ВСУ.

"Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска. Также мы напоминаем, что Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей", – заявила делегация.