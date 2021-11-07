ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на Донбассе 6 ноября дважды нарушали режим тишины – штаб ООС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Потерь среди украинских военных за прошлые сутки не было
Потерь среди украинских военных за прошлые сутки не было
Фото: EPA

Российско-оккупационные войска на Донбассе 6 ноября два раза нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 7 ноября.

"Вблизи Зайцево враг открывал огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрелы ВОГ-17", – говорится в сообщении.

Потерь в рядах украинских военных нет

С начала суток 7 ноября нарушений режима тишины не было зафиксировано, сообщили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1234423537050260

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Зайцево, Болотенное, обстрелы, российская агрессия, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что ты делаешь за завтраком, чтобы быть такой горячей". Басистка Måneskin поделилась постельными фото без лифчика
"Что ты делаешь за завтраком, чтобы быть такой горячей". Басистка Måneskin поделилась постельными фото без лифчика
  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"
  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
"Вы как сестры". Антонина Матвиенко показала свою 23-летнюю дочь
"Вы как сестры". Антонина Матвиенко показала свою 23-летнюю дочь
"Какая фигура", "Очень сочненькая". Светлана Лобода в мини-бикини соблазнительно прошлась по пляжу
"Какая фигура", "Очень сочненькая". Светлана Лобода в мини-бикини соблазнительно прошлась по пляжу
"Мама – ух, красотка!" Настя Каменских показала свою мать и поздравила ее с днем рождения
"Мама – ух, красотка!" Настя Каменских показала свою мать и поздравила ее с днем рождения
"15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили". Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове
"15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили". Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове
"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице
"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок (173988)
2
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего (154127)
3
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом (138489)
4
"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат (71632)
5
"Мама как девочка". 37-летняя жена 61-летнего Тигипко показала, как он смотрится с ее мамой (58409)
6
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы (54519)
7
"Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает (52714)
8
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов (49000)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS