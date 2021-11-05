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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе ранили украинского военного

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На обстрелы со стороны боевиков силы ООС открывали ответный огонь
На обстрелы со стороны боевиков силы ООС открывали ответный огонь
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Боевики на Донбассе 5 ноября ранили украинского военнослужащего. Об этом 5 ноября в Facebook сообщил штаб операции Объединенных сил.

С начала суток российские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четырежды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Возле Причепиловки Луганской области боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении населенных пунктов Болотенное, Крымское Луганской области и Луганское Донецкой области оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм. Вблизи Лебединского Донецкой области позиции украинских военных попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Раненому украинскому военнослужащему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На обстрелы со стороны боевиков силы ООС открывали ответный огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1233425990483348

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, Украина, военные, боевики, Крымское, Луганское, Болотенное, Лебединское, обстрелы, война на Донбассе, ранение, ООС
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