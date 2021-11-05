Боевики на Донбассе ранили украинского военного

С начала суток российские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четырежды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Возле Причепиловки Луганской области боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении населенных пунктов Болотенное, Крымское Луганской области и Луганское Донецкой области оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм. Вблизи Лебединского Донецкой области позиции украинских военных попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Раненому украинскому военнослужащему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На обстрелы со стороны боевиков силы ООС открывали ответный огонь.