Боевики на Донбассе ранили украинского военного

С начала суток российские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четырежды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Возле Причепиловки Луганской области боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении населенных пунктов Болотенное, Крымское Луганской области и Луганское Донецкой области оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм. Вблизи Лебединского Донецкой области позиции украинских военных попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Раненому украинскому военнослужащему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
На обстрелы со стороны боевиков силы ООС открывали ответный огонь.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.