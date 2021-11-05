Командование ВС РФ проверяет российских военных на Донбассе из-за масштабного хищения имущества и горючего – украинская разведка

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году Фото: depositphotos.com

"В соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов с начала ноября идет работа комплексных комиссий Южного военного округа [ВС РФ] для определения реального состояния учета и использования материальных средств и имущества, поставляемых из России. Это связано с выявлением масштабных недостач вследствие хищения или нецелевого использования горючего, вещевого имущества и продовольствия", – говорится в сообщении.

При этом, по данным украинской разведки, большинство случаев связано со злоупотреблениями служебным положением кадровыми российскими офицерами, которые находятся на ключевых должностях в системе материально-технического обеспечения оперативной группировки российских оккупационных войск в ОРДЛО.