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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевиики из минометов обстреляли пункт пропуска "Золотое" в Луганской области – штаб ООС

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КПВВ обстреляли 3 ноября
КПВВ обстреляли 3 ноября
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Российско-оккупационные войска 3 ноября обстреляли контрольный пункт въезда/выезда "Золотое" вблизи населенного пункта Золотое-5 в Луганской области. Об этом 4 ноября сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

КПВВ обстреляли из миномета калибра 82 мм.

"В результате указанного обстрела были повреждены фортификационные сооружения прикрытия КПВВ. Указанные факты свидетельствуют о полном игнорировании российско-террористическими вооруженными формированиями договоренностей по соблюдению устойчивого и бессрочного перемирия", – говорится в сообщении.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и сталибилизации линии разграничения сторон сообщила об обстреле специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и "попросила в кратчайшие сроки отреагировать на нарушение режима прекращения огня, дать оценку таким нарушениям и провести мониторинговые мероприятия в указанном районе".

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1232832137209400

Контекст:

Российские оккупационные войска с апреля 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Из семи КПВВ на Донбассе работает только "Станица Луганская".

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Золотое, обстрелы, российская агрессия, война в Украине, КПВВ
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