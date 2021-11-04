Боевиики из минометов обстреляли пункт пропуска "Золотое" в Луганской области – штаб ООС

КПВВ обстреляли из миномета калибра 82 мм.

"В результате указанного обстрела были повреждены фортификационные сооружения прикрытия КПВВ. Указанные факты свидетельствуют о полном игнорировании российско-террористическими вооруженными формированиями договоренностей по соблюдению устойчивого и бессрочного перемирия", – говорится в сообщении.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и сталибилизации линии разграничения сторон сообщила об обстреле специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и "попросила в кратчайшие сроки отреагировать на нарушение режима прекращения огня, дать оценку таким нарушениям и провести мониторинговые мероприятия в указанном районе".