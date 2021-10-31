На Донбассе украинский военный получил боевое ранение – штаб ООС

С начала 2021-го в боях на Донбассе были ранены более 200 военнослужащих Фото: president.gov.ua

"Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем. В районе Светлодарска [Донецкой области] и Новоалександровки оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм", – отметили в штабе.

В районе Золотого Луганской области боевики применили минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

"В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", – сообщили в ВСУ.

В результате обстрелов украинский военнослужащий получил боевую травму. Ему оказали помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного оценили как удовлетворительное.