Боевики на Донбассе ранили пятерых украинских военных, ВСУ открыли ответный огонь – штаб ООС

Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook 30 октября.

Оккупанты вели обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелецкого оружия и минометов 82-го калибра. Кроме того, сбрасывали с беспилотника гранаты ВОГ-17.

"В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное. Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – сообщили в штабе.

По состоянию на 17.00 29 октября было известно о троих раненных бойцах Вооруженных сил Украины.

С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не фиксировали, говорится в сводке.