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ВОЙНА В УКРАИНЕ

29 октября боевики на Донбассе ранили троих украинских военнослужащих – штаб ООС

Чтобы прекратить огневую активность боевиков на Донбассе, украинские военнослужащие открывали ответный огонь
Чтобы прекратить огневую активность боевиков на Донбассе, украинские военнослужащие открывали ответный огонь
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала суток 29 октября, по состоянию на 17.00, боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Вооруженные формирования РФ открывали огонь вблизи Павлополя, Старогнатовки, Зайцево (Донецкой области), Новотошковского, Причепиловки (Луганской области).

"В районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское (Донецкой области) и Павлополь российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, их эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых – удовлетворительное, одного – средней тяжести", – рассказали в штабе ООС.

Чтобы прекратить огневую активность боевиков, украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1229048244254456

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

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