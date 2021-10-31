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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Штаб ООС сообщил о нарушении боевиками режима прекращения огня на Донбассе

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Потерь среди украинских военных нет
Потерь среди украинских военных нет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Незаконные вооруженные формирования России 31 октября шесть раз нарушили договоренности о перемирии, с начала текущих суток – уже два раза. Об этом штаб операции Объединенных сил проинформировал в Facebook.

В сводке говорится, что оккупанты вчера вели обстрелы, применяя в том числе вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями. Кроме того, с помощью беспилотников сбрасывали гранаты ВОГ-17. 

Сегодня боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов и пулеметов, сказано в сообщении.  

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям воинов рубежи наших подразделений остались прежними", – проинформировали в штабе. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1230080137484600

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. 

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, боевики, беспилотники, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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