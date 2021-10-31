Штаб ООС сообщил о нарушении боевиками режима прекращения огня на Донбассе

В сводке говорится, что оккупанты вчера вели обстрелы, применяя в том числе вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями. Кроме того, с помощью беспилотников сбрасывали гранаты ВОГ-17.

Сегодня боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов и пулеметов, сказано в сообщении.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям воинов рубежи наших подразделений остались прежними", – проинформировали в штабе.