Зеленский встретился с Байденом в Глазго

"Во время разговора с президентом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", – написал Зеленский.
Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. * продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в * . pic.twitter.com/PlkOmDJngZ— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021
До сих пор Зеленский и Байден встречались только однажды – президент Украины летал с визитом в США.
26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.
В рамках конференции Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и другими политиками.
В ходе выступления на конференции Зеленский подчеркнул, что из-за невыполнения гарантий безопасности Украины, которые были предусмотрены Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году, появились две "экологические бомбы" –оккупированные Крым и часть Донбасса. Он также заявил о намерениях Украины до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 65% и не позднее 2060-го достичь климатической нейтральности.