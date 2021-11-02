Зеленский встретился с Байденом в Глазго

Зеленский и Байден в кулуарах конференции обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе Фото: Володимир Зеленський / Twitter

"Во время разговора с президентом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", – написал Зеленский.

Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. * продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в * . pic.twitter.com/PlkOmDJngZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

До сих пор Зеленский и Байден встречались только однажды – президент Украины летал с визитом в США.