Дипломаты из США и России провели ряд “секретных встреч” – СМИ

По данным издания, представители администрации Байдена приезжали в Москву по меньшей мере трижды. Кроме того, встречи проходили на нейтральной территории – в Швейцарии и Финляндии.
Главными темами обсуждения на этих встречах были хакерские атаки на США и вопрос контроля над вооружениями.
Как рассказал источник NYT, представители США передали России имена хакеров, причастных к атакам на американские объекты, и теперь ожидают, "приведет ли это к арестам" киберпреступников.
Переговоры о контроле над вооружениями собеседник газеты называет "самыми глубокими" за последние годы. В то же время источники в Москве и Вашингтоне подтверждают, что существенных результатов встречи пока не принесли.
Отношения России и Соединенных Штатов существенно ухудшились в 2014 году, после того как РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. США также ввели против Кремля несколько пакетов санкций.
С момента вступления в должность президента США Байден лично встречался с Путиным один раз – 16 июля 2021 года в Женеве. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. В то же время Путин назвал разговор с Байденом "весьма конструктивным" и результативным.
Кроме того, главы государств несколько раз говорили по телефону.