Дипломаты из США и России провели ряд “секретных встреч” – СМИ

По данным NYT, представители США и РФ обсуждали вопросы кибербезопасности и контроля за вооружениями Фото: ЕРА

По данным издания, представители администрации Байдена приезжали в Москву по меньшей мере трижды. Кроме того, встречи проходили на нейтральной территории – в Швейцарии и Финляндии.

Главными темами обсуждения на этих встречах были хакерские атаки на США и вопрос контроля над вооружениями.

Как рассказал источник NYT, представители США передали России имена хакеров, причастных к атакам на американские объекты, и теперь ожидают, "приведет ли это к арестам" киберпреступников.

Переговоры о контроле над вооружениями собеседник газеты называет "самыми глубокими" за последние годы. В то же время источники в Москве и Вашингтоне подтверждают, что существенных результатов встречи пока не принесли.