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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Констатация аннексии – не ошибка. Напротив, Россия должна за это преступление отвечать". Реакция соцсетей на глоссарий от СНБО

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Журналисты, юристы и политологи критикуют глоссарий, подготовленный СНБО в сотрудничестве с другими государственными органами
Журналисты, юристы и политологи критикуют глоссарий, подготовленный СНБО в сотрудничестве с другими государственными органами
Фото: krymr.com

20 октября Совет национальной безопасности и обороны представил глоссарий, который рекомендует использовать органам центральной и местной власти, дипломатам, общественным организациям и СМИ для противодействия российским нарративам в информпространстве.

Как сообщила пресс-служба СНБО, он разработан аппаратом СНБО совместно с Национальной академией наук Украины, Офисом президента, Минобороны, СБУ, Службой внешней разведки, Офисом генпрокурора и другими профильными ведомствами в связи с временной оккупацией Российской Федерацией части территории Украины.

В предисловии к глоссарию, содержащему 63 фейка и клише с предложенными альтернативными вариантами, сказано, что реализация Россией агрессивных внешнеполитических целей, направленных против Украины, носит системный характер, в том числе в информационной сфере.

"С целью деструктивного информационного влияния и манипулирования общественным мнением российские спецслужбы инфильтруют в украинское и мировое информпространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на востоке Украины и попытку аннексии Крыма, а также продвигать российские пропагандистские стратегии", – отметили авторы сборника.

Документ рекомендует употреблять исключительно "в Украине" и "на Донбассе", а не наоборот; аннексию Крыма и Севастополя называть попыткой аннексии или временной оккупацией Автономной Республики Крым и города Севастополь либо же вооруженной агрессией России против Украины в Крыму; вместо "киевская власть" использовать словосочетания "правительство Украины" либо "Украинское государство"; "Крымский мост" называть незаконно сооруженным мостовым переходом между временно оккупированной АР Крым и РФ через Керченский пролив.

Фрагмент глоссария. Скриншот: rnbo.gov.ua
Фрагмент глоссария. Скриншот: rnbo.gov.ua

"ГОРДОН" собрал самые интересные мнения о представленном СНБО глоссарии, озвученные в Facebook.

Правозащитница, специалист по информационной безопасности, глава правления общественной организации "Майдан Мониторинг" Наталия Зубар отметила, что СНБО предлагали создать подобный словарь терминов еще пять лет назад.

"Прошло пять лет с тех пор, как мы обращались в тот самый СНБО с официальным обращением о том, что это нужно сделать, и это, наконец, сделали! Пять, блин, лет! Конечно, лучше поздно, чем никогда, но это о реальной скорости реформ в сфере безопасности", – написала она в посте.

В комментариях Зубар добавила: "Я сам текст даже не обсуждаю... Потому что я почитала коллектив авторов... Здесь утешает сам факт появления документа. Дальше как-то будет допиливаться".

https://www.facebook.com/nelliza111/posts/10158390403263148

Редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко раскритиковал фразу "попытка аннексии АР Крым", которую в СНБО порекомендовали употреблять вместо "аннексии АР Крым".

"Немного лингвистики для аппарата СНБО. Если вам так нравится американское выражение "attempted annexation", то могли бы хотя бы выяснить, как оно переводится. Сюрприз: не как "попытка аннексии", – написал журналист.

Он отметил, что в словарях английское слово "attempted" в этом контексте соответствует слову "покушение".

"То есть тогда уже "покушение на аннексию". Хотя, естественно, просто констатация преступления аннексии не является ошибкой. Напротив, Россия должна за это преступление отвечать, и не нужно приуменьшать ее ответственность", – подчеркнул Сидоренко.

https://www.facebook.com/sergio.kiev.ua/posts/4359665697421145

В другом посте он указал, что слово "аннексия" употребляет в том числе высшее руководство Украины. 

"Мне одно интересно. А [президента Украины Владимира] Зеленского, недавно подписавшего совместное с ЕС заявление с упоминанием об осуждении аннексии, в СНБО тоже врагом считают? И подобных перлов в этом ужасном "справочнике" куча... Но теперь он пойдет в массы и нормальных юристов и журналистов снова будут хейтить на ровном месте", – предположил журналист.

https://www.facebook.com/sergio.kiev.ua/posts/4358677470853301

"Признавать существование Крымского моста – это подыгрывание Кремлю! Закроем глаза, моста нет! Распространенный в международной политике термин "Вашингтон считает" – это теперь сепарство. Ведь если Киев в этом контексте употреблять нельзя, чем Вашингтон другой?" – добавил он.

Скриншот: Сергій Сидоренко / Facebook
Скриншот: Сергій Сидоренко / Facebook

На пост Сидоренко отреагировал Андрей Демартино – руководитель службы по вопросам стратегического планирования и анализа аппарата СНБО. Он раскритиковал журналиста за то, что тот "безапелляционно утверждает об откровенном вреде справочника" и "одним махом оценивает работу многих людей".

"Очень удивлен стилем и интонацией. Может, стоит задавать вопросы дискуссионно, а не делать категорические выводы и оценки?" – написал он.

Скриншот: Сергій Сидоренко / Facebook
Скриншот: Сергій Сидоренко / Facebook

Эксперт по конституционному праву, доктор философии в области права Александр Марусяк отметил, что подобные справочники чаще всего пишут некомпетентные люди.

"Проблема в том, что такие справочники пишут те, у кого нет ни малейшего понимания терминологии и концепции международного права, что, конечно, подыгрывает РФ в информационной войне против нас. Как сказал муж [российской пропагандистки Ольги] Скабеевой в одном из эфиров "60 минут": "Чем больше у них будет таких ученых, как [нардеп от ОПЗЖ Илья] Кива, тем быстрее мы будем вместе", – прокомментировал он пост Сидоренко.

Скриншот: Сергій Сидоренко / Facebook
Скриншот: Сергій Сидоренко / Facebook

В комментариях под постом журналиста пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Георгий Тихий обратил внимание на термин из глоссария "Новая Восточная Европа". Его, по мнению СНБО, нужно использовать для обозначения "стран, расположенных в Европе", и вместо словосочетания "ближнее зарубежье".

"Там еще использовали термин "Новая Восточная Европа" (что это?), хотя мы давно и везде просим использовать только устоявшееся понятие "Центральная Европа" по отношению к Украине или "Центрально-Восточная Европа" накрайняк. "Восточная Европа" – это вообще искусственный термин, который еще и способствует российским нарративам и претензиям на наш регион", – написал Тихий.

Скриншот: Сергій Сидоренко / Facebook
Скриншот: Сергій Сидоренко / Facebook

Доктор политических наук, старший научный сотрудник Института политических и этнических исследований Владимир Кулик считает, что в случае с Крымом "была совершенная аннексия".

"Покушение на аннексию" звучит тупо, как, в конце концов, и покушение на убийство или ограбление, где надо говорить либо о покушении на человека либо о попытке его убить или ограбить. А здесь была совершенная аннексия, и если мы считаем ее противоправной (и потому юридически недействительной), то так и нужно говорить. Калькирование с английского или любого другого языка не должно лишать фразы здравого смысла", – написал он в комментариях под постом Сидоренко.

Скриншот: Сергій Сидоренко / Facebook
Скриншот: Сергій Сидоренко / Facebook

Экономический эксперт Виктор Скаршевский сыронизировал: "Предлагаю дополнить глоссарий СНБО: война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила".

https://www.facebook.com/Viktor.Skarshevsky/posts/2057992917688153

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что этот справочник могут использовать для давления на политологов и журналистов.

"С точки зрения противостояния российской пропаганде это, может быть, и нужно. Только термины, которые предлагает СНБО, не звучат как нейтральные. Они тоже, по сути, являются клише. Но главный момент в другом. В Африке налагалось табу на некоторые слова. Считалось, что, если их произнести, начнутся какие-то магические действия. Нечто подобное происходит и сейчас, что дает возможность оказывать давление на журналистов и политических экспертов. Произнес табуированное "клише" – и можно объявлять агентом Кремля", – отметил он.

https://www.facebook.com/nik.spiridonov.7/posts/4268923726560534

Юрист-международник, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин похвалил справочник.

Он считает, что "ничего принципиально нового там нет, но при этом авторы в очередной раз напомнили, что в отношении Крыма юридически корректно употреблять не "аннексия", а "попытка аннексии".

"Напомню, что стратегический интерес РФ состоит в том, чтобы в третьих странах и в Украине говорили именно "аннексия" (завершенный процесс), а не как "попытка аннексии" (то, что не завершено и никогда не будет завершено)... Хорошие сапоги, надо брать", – написал он.

https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10226846993098892

Теги: Россия, Крым, СНБО, Донбасс, пропаганда, оккупация, аннексия, российская пропаганда, НАНУ, Владимир Зеленский, война в Украине, Борис Бабин, Сергей Сидоренко, война на Донбассе, Крымский мост, ОРДЛО, Служба внешней разведки, Николай Спиридонов, Офис президента Украины, Офис генпрокурора, Виктор Скаршевский
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