ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СНБО опубликовал список украинских Telegram-каналов, которые распространяют дезинформацию в пользу России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Telegram-каналы, которые попали в список СНБО, были "обижены и обеспокоены" из-за появления глоссария для борьбы с пропагандой РФ, сообщили в совете
Telegram-каналы, которые попали в список СНБО, были "обижены и обеспокоены" из-за появления глоссария для борьбы с пропагандой РФ, сообщили в совете
Фото: rnbo.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины проанализировал аккаунты и Telegram-каналы, которые "системно продвигают пророссийские нарративы" относительно глоссария, созданного для борьбы с российскими фейками и пропагандой. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба СНБО.

В презентации, которую опубликовали на сайте СНБО, указано, что Telegram-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации, отреагировали на публикацию глоссария мгновенно. 

"Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции достоинства, которую каналы называют "переворотом", – говорится в презентации. 

В списке пророссийских Telegram-каналов оказались: 

  • Klymenko Time (53 тыс. подписчиков). Этот медийный проект, по данным СНБО, принадлежит бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко. Он был запущен в октябре 2017 года, а уже в декабре сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в студии YouTube-канала Klymenko Time после эфира с адвокатом Татьяной Монтян, уточнили в СНБО. Канал часто распространял пророссийские и направленные против правительства Украины публикации;
  • Vesti (20 тыс. подписчиков) – канал издания Vesti.ua. Издание принадлежит медиахолдингу "Мультимедиа-инвест групп", главой которого является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Клименко Ольга Семченко, сообщили в СНБО. 

Оба канала открыто связаны с Клименко, говорится в презентации. 

"Не является неожиданностью, что личные интересы Клименко направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, критику действий правительства и поддержку сепаратистских движений. Эти каналы и связанные с ними медиа уже неоднократно были замечены в продвижении интересов пророссийских деятелей", – заявили в СНБО. 

Для распространения дезинформации в пользу РФ использовали анонимные Telegram-каналы "Шептун" (57 тыс. подписчиков) и First (447 тыс. подписчиков), которые администрирует один и тот же пользователь – @A_menejer (он же @A_manager2 и @Arhangel, говорят в СНБО). 

Также этот пользователь администрирует Telegram-каналы "ЗеРада" (74 тыс. подписчиков), "Легитимный" (221 тыс. подписчиков), "Резидент" (160 тыс. подписчиков), которые в СНБО тоже называют пророссийскими. В презентации также упоминается канал Новоstnoy (3,8 тыс. подписчиков), его считают "прокладкой" для распространения публикаций прокремлевских каналов.

Скриншот: rnbo.gov.ua
Скриншот: rnbo.gov.ua

"Названные каналы вместе со своими каналами-спутниками находятся в одном пророссийском пуле, внутри которого есть ряд дружественных к ним каналов, которые активно распространяют публикацию Klymenko Time. Все "очень обиженные и обеспокоенные" публикацией глоссария каналы принадлежат к пулу Клименко или напрямую курируются РФ. Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть из Telegram-каналов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. С помощью непрерывных цитирований и перепостов создается иллюзия независимого мнения канала, которая подкреплена ссылкой на больший и, соответственно, "более важный" канал. Хотя на самом деле они являются лишь "ретрансляторами" нарративов РФ, замаскированными под так называемую украинскую оппозицию", – сообщили в СНБО.

Также в СНБО опубликовали список персональных блогов, продвигавших кремлевские нарративы относительно глоссария, среди них – Telegram-канал, который ведут от имени нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича. 

Скриншот: rnbo.gov.ua
Скриншот: rnbo.gov.ua

"Таким образом, можем убедиться в существовании и скоординированной деятельности большой разветвленной сети пропагандистских ресурсов, которые работают в пользу интересов РФ. Эта сеть ориентирована на проведение дискредитационных, дезинформационных кампаний против Украины с целью расшатывания внутриполитической ситуации", – подчеркнули в СНБО.

Контекст:

СНБО 20 октября презентовал "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Его электронная версия включает 63 фейка и клише, которые распространяет РФ.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Кремле, оправдывая агрессию против Украины, неоднократно заявляли о якобы защите русскоязычного населения на Донбассе.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, распространение российских нарративов есть вызовом для многих стран. Данилов говорил, что никакого Донбасса не существует, этот нарратив навязывает РФ.

В мае 2021 года восемь стран – Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США – заявили, что Россия в ООН пытается продвигать ложные нарративы об Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Александр Клименко, СНБО, пропаганда, оккупация, российская пропаганда, Telegram
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мать Наташи Королевой устроила экскурсию по магазину и показала "Киевский торт" за 850 грн
Мать Наташи Королевой устроила экскурсию по магазину и показала "Киевский торт" за 850 грн
"Красота вне времени", "Лучшая во всем мире". 57-летняя Моника Белуччи показала дерзкое декольте
"Красота вне времени", "Лучшая во всем мире". 57-летняя Моника Белуччи показала дерзкое декольте
"Милашки", "Очень хорошенькие". Билык показала новые фото с сыном Табризом, которому скоро исполнится шесть лет
"Милашки", "Очень хорошенькие". Билык показала новые фото с сыном Табризом, которому скоро исполнится шесть лет
  "Ее срезали при мне же". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, за что приревновал свою девушку
  "Ее срезали при мне же". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, за что приревновал свою девушку
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице Наталии Орейро
Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице Наталии Орейро
"Кураж нужен". Арсен Аваков показал, чем занимается на самоизоляции
"Кураж нужен". Арсен Аваков показал, чем занимается на самоизоляции
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его сосед Петр Порошенко
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его сосед Петр Порошенко
"Мы вышли, у Жени мужская слеза была". Ксения и Евгений Кошевые рассказали, будет ли у них сын
"Мы вышли, у Жени мужская слеза была". Ксения и Евгений Кошевые рассказали, будет ли у них сын
Избитый сотрудником УГО танцор Дорофеевой рассказал, когда вернется в профессию
Избитый сотрудником УГО танцор Дорофеевой рассказал, когда вернется в профессию
  "Спокойно могу смотреть в зеркало". Зарицкая призналась, на сколько похудела за два месяца в "Танцах со звездами"
  "Спокойно могу смотреть в зеркало". Зарицкая призналась, на сколько похудела за два месяца в "Танцах со звездами"
Джоли появилась на красной дорожке Римского кинофестиваля вместе с дочерьми Захарой и Шайло. Фото
Джоли появилась на красной дорожке Римского кинофестиваля вместе с дочерьми Захарой и Шайло. Фото
"Она знала, куда идет". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева готова обнародовать свою правду о конфликте с партнершей Melovin
"Она знала, куда идет". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева готова обнародовать свою правду о конфликте с партнершей Melovin
Бывшая замминистра юстиции Украины Бернацкая родила дочь
Бывшая замминистра юстиции Украины Бернацкая родила дочь
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
Райан Гослинг сыграет Кена в новом фильме о кукле Барби
Райан Гослинг сыграет Кена в новом фильме о кукле Барби
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
Экс-супруга Позитива под уличным душем засветила упругие ягодицы
Экс-супруга Позитива под уличным душем засветила упругие ягодицы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS