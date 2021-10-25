СНБО опубликовал список украинских Telegram-каналов, которые распространяют дезинформацию в пользу России

Telegram-каналы, которые попали в список СНБО, были "обижены и обеспокоены" из-за появления глоссария для борьбы с пропагандой РФ, сообщили в совете Фото: rnbo.gov.ua

В презентации, которую опубликовали на сайте СНБО, указано, что Telegram-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации, отреагировали на публикацию глоссария мгновенно.

"Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции достоинства, которую каналы называют "переворотом", – говорится в презентации.

В списке пророссийских Telegram-каналов оказались:

Klymenko Time (53 тыс. подписчиков). Этот медийный проект, по данным СНБО, принадлежит бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко. Он был запущен в октябре 2017 года, а уже в декабре сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в студии YouTube-канала Klymenko Time после эфира с адвокатом Татьяной Монтян, уточнили в СНБО. Канал часто распространял пророссийские и направленные против правительства Украины публикации;

(53 тыс. подписчиков). Этот медийный проект, по данным СНБО, принадлежит бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко. Он был запущен в октябре 2017 года, а уже в декабре сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в студии YouTube-канала Klymenko Time после эфира с адвокатом Татьяной Монтян, уточнили в СНБО. Канал часто распространял пророссийские и направленные против правительства Украины публикации; Vesti (20 тыс. подписчиков) – канал издания Vesti.ua. Издание принадлежит медиахолдингу "Мультимедиа-инвест групп", главой которого является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Клименко Ольга Семченко, сообщили в СНБО.

Оба канала открыто связаны с Клименко, говорится в презентации.

"Не является неожиданностью, что личные интересы Клименко направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, критику действий правительства и поддержку сепаратистских движений. Эти каналы и связанные с ними медиа уже неоднократно были замечены в продвижении интересов пророссийских деятелей", – заявили в СНБО.

Для распространения дезинформации в пользу РФ использовали анонимные Telegram-каналы "Шептун" (57 тыс. подписчиков) и First (447 тыс. подписчиков), которые администрирует один и тот же пользователь – @A_menejer (он же @A_manager2 и @Arhangel, говорят в СНБО).

Также этот пользователь администрирует Telegram-каналы "ЗеРада" (74 тыс. подписчиков), "Легитимный" (221 тыс. подписчиков), "Резидент" (160 тыс. подписчиков), которые в СНБО тоже называют пророссийскими. В презентации также упоминается канал Новоstnoy (3,8 тыс. подписчиков), его считают "прокладкой" для распространения публикаций прокремлевских каналов.

Скриншот: rnbo.gov.ua

"Названные каналы вместе со своими каналами-спутниками находятся в одном пророссийском пуле, внутри которого есть ряд дружественных к ним каналов, которые активно распространяют публикацию Klymenko Time. Все "очень обиженные и обеспокоенные" публикацией глоссария каналы принадлежат к пулу Клименко или напрямую курируются РФ. Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть из Telegram-каналов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. С помощью непрерывных цитирований и перепостов создается иллюзия независимого мнения канала, которая подкреплена ссылкой на больший и, соответственно, "более важный" канал. Хотя на самом деле они являются лишь "ретрансляторами" нарративов РФ, замаскированными под так называемую украинскую оппозицию", – сообщили в СНБО.

Также в СНБО опубликовали список персональных блогов, продвигавших кремлевские нарративы относительно глоссария, среди них – Telegram-канал, который ведут от имени нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича.

Скриншот: rnbo.gov.ua

"Таким образом, можем убедиться в существовании и скоординированной деятельности большой разветвленной сети пропагандистских ресурсов, которые работают в пользу интересов РФ. Эта сеть ориентирована на проведение дискредитационных, дезинформационных кампаний против Украины с целью расшатывания внутриполитической ситуации", – подчеркнули в СНБО.