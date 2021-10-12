Панин: Когда мы снимались в "Форте Боярд", Маргарита Симоньян устроила скотскую истерику. Представляешь ее лицо, только еще озлобленное?

Панин и Симоньян снимались в телеигре в 2004 году.
Актер рассказал, что именно их группе запретили употреблять спиртное.
"Там было много народу. Там же потоком все снимают. Не просто одна команда приехала – там одни отсняли, другие улетели, эти прилетели. Российская команда была единственной командой, которой запретили в обед привозить вино. То есть японцам, американцам можно было. А российской команде запретили в обед привозить вино, потому что до нас были [российский музыкант] Вова Пресняков, [российский актер] Миша Ефремов и примкнувший к ним [российский футболист] Егор Титов. Не знаю, что они там устраивали, но когда мы уже играли на "Форте", вина нам не давали – мы проносили его в штанах", – вспомнил актер.
По словам Панина, в то время Симоньян была "какая-то журналистка с какого-то канала" и он ничего о ней не знал.
Актер вспомнил, что к каменному форту, который расположен у атлантического побережья Франции, в проливе Антьош, они добирались на двух видах транспорта: вначале на автобусе до пристани, а затем на катере – до самого форта.
"Но во второй съемочный день начался шторм. Не дождь, но сильный ветер. И нас на вертолете хотели забросить. И Маргарита Симоньян устроила скандал грандиозный. Она сказала: "Я не полечу на вертолете, мне насрать на ваши съемки. Я не вылетела бы из России, если бы знала, что меня посадят…" Она, оказалось, очень боится вертолетов. Она сказала: "Категорически я не полечу на вертолете". Она устроила дикую, скотскую истерику. Представляешь лицо Маргариты Симоньян, только еще озлобленное? Она орала на всех продюсеров, крыла всех матом. И продюсеры с русской стороны – а мне запретили пить накануне – ко мне подошли и сказали: "Леша, делай с ней, что хочешь. Хочешь – пей с ней, только пускай она сядет в вертолет", – рассказал актер.
По словам Панина, ему действительно удалось Симоньян успокоить.
"Я взял ее за шиворот… Ну как? Так приобнял и говорю: "Мы пойдем в барчик". Мы с ней так нажрались! И потом сели в вертолет и полетели на "Форт Боярд". Это вот единственный мой… Я просто не хочу оскорблять женщину. Она мне искренне неприятна", – сказал актер.
Интервью с Паниным Гордон записал в Испании. Оно выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00
В 2004 году Симоньян работала специальным корреспондентом программы "Вести" на ВГТРК.
В 2005 году она стала главным редактором российского пропагандистского телеканала Russia Today (RT), на этой должности она находится до сих пор.
В 2017 году американский журнал Forbes включил ее в рейтинг самых влиятельных женщин мира (она занимала в нем 52-е место). Авторы рейтинга тогда отметили, что "еще год назад большинство понятия не имели, кем является Маргарита Симоньян, сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиакругах из-за огромного влияния ее российского телеканала RT". В 2018 году пропагандистка выбыла из рейтинга самых влиятельных женщин мира.
По данным издания The Insider, Симоньян – одна из самых высокооплачиваемых пропагандисток в России. Ее официальная зарплата в RT составляет 16 млн руб. ($223 тыс.) в год, в медиагруппе "Россия сегодня" (объединяет несколько СМИ, в том числе агентства "РИА Новости", "Прайм", Sputnik и другие), где она является главным редактором, – 20,4 млн руб. ($283 тыс.). Кроме того, Симоньян является художественным руководителем программы "Международная пилорама", которая выходит на телеканале НТВ и которую ведет ее муж Тигран Кеосаян. В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, которое вышло в 2020 году, сказано, что на "Пилораме" Кеосаян и Симоньян "пилят" бюджетные деньги – за последние три года пара заработала 720 млн руб. ($10 млн).