Панин: Когда мы снимались в "Форте Боярд", Маргарита Симоньян устроила скотскую истерику. Представляешь ее лицо, только еще озлобленное?

Панин и Симоньян снимались в телеигре в 2004 году.

Актер рассказал, что именно их группе запретили употреблять спиртное.

"Там было много народу. Там же потоком все снимают. Не просто одна команда приехала – там одни отсняли, другие улетели, эти прилетели. Российская команда была единственной командой, которой запретили в обед привозить вино. То есть японцам, американцам можно было. А российской команде запретили в обед привозить вино, потому что до нас были [российский музыкант] Вова Пресняков, [российский актер] Миша Ефремов и примкнувший к ним [российский футболист] Егор Титов. Не знаю, что они там устраивали, но когда мы уже играли на "Форте", вина нам не давали – мы проносили его в штанах", – вспомнил актер.

По словам Панина, в то время Симоньян была "какая-то журналистка с какого-то канала" и он ничего о ней не знал.

Актер вспомнил, что к каменному форту, который расположен у атлантического побережья Франции, в проливе Антьош, они добирались на двух видах транспорта: вначале на автобусе до пристани, а затем на катере – до самого форта.

"Но во второй съемочный день начался шторм. Не дождь, но сильный ветер. И нас на вертолете хотели забросить. И Маргарита Симоньян устроила скандал грандиозный. Она сказала: "Я не полечу на вертолете, мне насрать на ваши съемки. Я не вылетела бы из России, если бы знала, что меня посадят…" Она, оказалось, очень боится вертолетов. Она сказала: "Категорически я не полечу на вертолете". Она устроила дикую, скотскую истерику. Представляешь лицо Маргариты Симоньян, только еще озлобленное? Она орала на всех продюсеров, крыла всех матом. И продюсеры с русской стороны – а мне запретили пить накануне – ко мне подошли и сказали: "Леша, делай с ней, что хочешь. Хочешь – пей с ней, только пускай она сядет в вертолет", – рассказал актер.

По словам Панина, ему действительно удалось Симоньян успокоить.

"Я взял ее за шиворот… Ну как? Так приобнял и говорю: "Мы пойдем в барчик". Мы с ней так нажрались! И потом сели в вертолет и полетели на "Форт Боярд". Это вот единственный мой… Я просто не хочу оскорблять женщину. Она мне искренне неприятна", – сказал актер.

Интервью с Паниным Гордон записал в Испании. Оно выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00