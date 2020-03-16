Телепропагандистка Симоньян спустя полгода после третьих родов снова заявила о беременности

Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что забеременела спустя четыре месяца после третьих родов.

У Симоньян уже есть трое детей от режиссера Тиграна Кеосаяна Фото: _m_simonyan_ / Instagram

39-летняя главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян 16 марта на своей странице в Instagram сообщила о своей четвертой беременности.

"Не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. Это, конечно, слишком рано – получается, я забеременела всего через четыре месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение", – написала Симоньян, подчеркнув, что снова будет рожать.

По ее словам, она всегда была против абортов.

В 2012 году она вышла замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна. В 2012 году у супругов родилась дочь Марьяна, а спустя год – сын Баграт. Шесть месяцев назад супруги стали родителями в третий раз – в октябре 2019 года Симоньян родила дочь Маро.

С 2005 году Симоньян возглавляет телеканал RT, а также является главным редактором пропагандистского информационного агентства "Россия сегодня".