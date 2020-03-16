Телепропагандистка Симоньян спустя полгода после третьих родов снова заявила о беременности

39-летняя главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян 16 марта на своей странице в Instagram сообщила о своей четвертой беременности.
"Не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. Это, конечно, слишком рано – получается, я забеременела всего через четыре месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение", – написала Симоньян, подчеркнув, что снова будет рожать.
По ее словам, она всегда была против абортов.
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Дорогие и любимые подписчики! * Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. * Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение. * Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен. * Вы помните, когда я родила Маро, я об'явила акцию поддержки недавно родивших мам. Мне написали 128 нуждающихся мамочек и получили свой подарок от Маро. * Теперь я хочу помочь удержать кого-то от аборта или от того, чтобы оставить ребенка в детдоме. * Если вы действительно нуждаетесь, пишите мне сюда, присылайте номер карточки, я сделаю вам перевод, которого хватит на то, чтобы купить все, что нужно к родам и первым месяцам жизни ребенка, а наши ребята из ДДБМ @act.next свяжутся с вами, чтобы выяснить, как еще можно вам помочь. * Будем рожать вместе:)
В 2012 году она вышла замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна. В 2012 году у супругов родилась дочь Марьяна, а спустя год – сын Баграт. Шесть месяцев назад супруги стали родителями в третий раз – в октябре 2019 года Симоньян родила дочь Маро.
С 2005 году Симоньян возглавляет телеканал RT, а также является главным редактором пропагандистского информационного агентства "Россия сегодня".