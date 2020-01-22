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Российская телепропагандистка Симоньян попала в реанимацию

"Скорая" забрала главного редактора RT Маргариту Симоньян с совещания в администрации президента РФ.

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По сообщению одного из Telegram-каналов, у Симоньян спонтанный пневмоторакс
По сообщению одного из Telegram-каналов, у Симоньян спонтанный пневмоторакс
Фото: Margarita Simonyan / Facebook

Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян 22 января попала в реанимацию в Москве. Первым об инциденте сообщил Telegram-канал Mash.

"Симоньян попала в реанимацию. Ее госпитализировали в институт имени Склифосовского из-за проблем c сердцем. Журналистку забрали из здания на Старой площади (администрация президента России. – "ГОРДОН") она почувствовала себя плохо во время совещания", – говорилось в сообщении.

Сама Симоньян опровергла в Telegram, что у нее сердечный приступ.

"В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца", – сказано в посте.

Telegram-канал Baza уточнил диагноз Симоньян.

"У Маргариты проблемы с легкими – в "скорой" у нее диагностировали спонтанный пневмоторакс. Это когда вокруг легких резко скапливается воздух. Обычно больной испытывает резкую боль в груди, поэтому пневмоторакс реально спутать с проблемами с сердцем. Маргарита сейчас в реанимации для экстренных больных, врачи решают, как проводить лечение, – возможно, понадобится операция", – написала Baza.

Симоньян 39 лет. С 2005 года она возглавляет телеканал RT, также является главным редактором пропагандистского информационного агентства "Россия сегодня".

Внесена в санкционный список Украины.

Теги: Россия, Маргарита Симоньян, лечение
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