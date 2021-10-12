Панин: Сейчас люди в Крыму не счастливы, что они стали Российской Федерацией

"Я в Крыму [бывал] с 1998 года. Моя первая любовь, моя первая девушка из Ялты. Я действительно наблюдал на протяжении многих лет, что крымчане хотели в Россию. Я не знаю, я не могу ответить за всех крымчан, но вот с кем я общался… Притом они со мной общались не просто как со случайным российским актером, а мы вместе там шашлыки жарили… Но после того, как все это произошло, я, опять-таки, общался с теми же крымчанами. И мне рассказывали, как чуть ли не насильно заставляли менять паспорта… Я сейчас могу быть неточным, но я могу сказать одно точно: люди, оказывается, не все хотели в Россию. И сейчас там они не счастливы, что они стали Российской Федерацией", – сказал Панин.

Он согласился с утверждением журналиста, что теперь крымчане получили полицейское государство.

"И у них отобрали… Как отбираются эти пляжи, как отбираются их земли, как им не разрешают… Это я сейчас не хочу голословно говорить, я просто увидел… Вот когда я с флагом кричал… Что я там кричал? Ну, я поддержал все это. А потом я увидел совсем другое. Я увидел, как на самом деле все это происходило", – рассказал актер.

Панин подчеркнул: "Всем понятно, что никакого референдума в Крыму не было".

"Да, может быть, многие люди действительно верили в то, что сейчас придет Россия – и все изменится. Но референдум не проходит за три дня. И он, наверное, по-другому как-то проходит", – сказал актер.

Интервью с актером Гордон записал в Испании. Оно выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00