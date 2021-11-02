Зеленский в Великобритании встретился с Джонсоном и Трюдо. Обсуждали военное сотрудничество и "Северный поток – 2"

В частности, на официальном приеме от имени правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Зеленский пообщался с премьер-министрами Израиля Нафтали Беннетом, Швеции Стефаном Левеном, Грузии Иракли Гарибашвили, Люксембурга Ксавье Бетелем, канцлером Австрии Александром Шалленбергом.
"В ходе беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном были подняты важные вопросы двустороннего взаимодействия, военно-оборонного сотрудничества, европейской и мировой повестки дня", – говорится в сообщении.
Также Зеленский провел отдельную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины и выразил надежду на лидерскую роль Канады в поддержке обретения Украиной членства в НАТО.
Стороны обсудили угрозу, которую представляет собой российский газопровод "Северный поток – 2" для энергетической безопасности Европы, а также энергетический кризис и меры по борьбе с ним.
Украинский президент выразил надежду на усиление экономического сотрудничества двух стран и расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, действие которого уже приносит положительные результаты.
Также шла речь об упрощении поездок в Канаду для граждан Украины.
В ходе встречи Зеленский пригласил премьер-министра Канады посетить Украину.
Также в этот день президент Украины встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой поговорил о ситуации на Донбассе.
26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.