Зеленский в Великобритании встретился с Джонсоном и Трюдо. Обсуждали военное сотрудничество и "Северный поток – 2"

Зеленский и Трюдо поговорили об упрощении поездок в Канаду для граждан Украины Фото: president.gov.ua

В частности, на официальном приеме от имени правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Зеленский пообщался с премьер-министрами Израиля Нафтали Беннетом, Швеции Стефаном Левеном, Грузии Иракли Гарибашвили, Люксембурга Ксавье Бетелем, канцлером Австрии Александром Шалленбергом.

Фото: president.gov.ua

"В ходе беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном были подняты важные вопросы двустороннего взаимодействия, военно-оборонного сотрудничества, европейской и мировой повестки дня", – говорится в сообщении.

Также Зеленский провел отдельную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины и выразил надежду на лидерскую роль Канады в поддержке обретения Украиной членства в НАТО.

Фото: president.gov.ua

Стороны обсудили угрозу, которую представляет собой российский газопровод "Северный поток – 2" для энергетической безопасности Европы, а также энергетический кризис и меры по борьбе с ним.

Украинский президент выразил надежду на усиление экономического сотрудничества двух стран и расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, действие которого уже приносит положительные результаты.

Также шла речь об упрощении поездок в Канаду для граждан Украины.

В ходе встречи Зеленский пригласил премьер-министра Канады посетить Украину.

Также в этот день президент Украины встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой поговорил о ситуации на Донбассе.