СМИ рассказали, как Зеленский "загнал в угол" Байдена на климатической конференции в Глазго

Зеленский сообщил о встрече с Байденом в Twitter Фото: Володимир Зеленський / Twitter

Издание отмечает, что встреча с Зеленским не была указана в публичном расписании Байдена, а администрации двух президентов не публиковали сообщений по итогам переговоров, считая, что украинскому лидеру "удалось загнать президента США в угол" во время мероприятия.

Daily Mail пишет, что Зеленский "воспользовался шансом" во время приема, организованного принцем Чарльзом, после завершения первого дня саммита.

Разговор Байдена с Зеленским подтвердил высокопоставленный чиновник администрации президента США. По его словам, Байден подтвердил давнюю поддержку Белым домом суверенитета и территориальной целостности Украины.

2 ноября Зеленский написал о встрече с Байденом в Twitter. Он отметил, что во время разговора с президентом США в Глазго "обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе".

"США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", – добавил Зеленский.

До сих пор Зеленский и Байден встречались только однажды – президент Украины летал с визитом в США.