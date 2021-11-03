Зеленский не успел выступить на саммите по климату в Глазго из-за встречи с Блинкеном – Кулеба

Смещения в графике произошли из-за встречи Зеленского (на фото) с Блинкеном, пояснили в МИД Украины Фото: president.gov.ua

Смещения в графике произошли из-за встречи Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Основной темой разговора с президентом США Джо Байденом и Энтони Блинкеном была ситуация на Донбассе – что мы совместно с партнерами можем сделать, чтобы заставить Россию конструктивно вести себя на переговорах", – сказал Кулеба.

Он добавил, что информацию о том, что Зеленского не было в зале, разгоняют российские СМИ. По словам Кулебы, встреча с Блинкеном была очень важной, поэтому Украина предупредила организаторов саммита о том, что Зеленский не успевает на выступление.

"Произошел сбой не со стороны Украины, а со стороны организаторов мероприятия. Поэтому давайте не вестись на российские упреки и на все их провокации, на ту желчь, которую они распрыскивают по информационному пространству, пытаясь дискредитировать Украину", – подчеркнул глава МИД.

Министр также заявил, что это "нормальная дипломатическая ситуация".

"Президент поговорил со всеми ключевыми участниками, продвигая наши национальные интересы и защищая их", – резюмировал Кулеба.

Российские медиа, в частности агентство "РИА Новости", 2 ноября сообщило, что Зеленский пропустил свое выступление на климатической конференции в Глазго. Второй день саммита был посвящен сокращению выбросов метана. Модерировал мероприятие спецпредставитель президента США по вопросам климата и бывший госсекретарь Джон Керри.