Зеленский не успел выступить на саммите по климату в Глазго из-за встречи с Блинкеном – Кулеба

Смещения в графике произошли из-за встречи Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Основной темой разговора с президентом США Джо Байденом и Энтони Блинкеном была ситуация на Донбассе – что мы совместно с партнерами можем сделать, чтобы заставить Россию конструктивно вести себя на переговорах", – сказал Кулеба.
Он добавил, что информацию о том, что Зеленского не было в зале, разгоняют российские СМИ. По словам Кулебы, встреча с Блинкеном была очень важной, поэтому Украина предупредила организаторов саммита о том, что Зеленский не успевает на выступление.
"Произошел сбой не со стороны Украины, а со стороны организаторов мероприятия. Поэтому давайте не вестись на российские упреки и на все их провокации, на ту желчь, которую они распрыскивают по информационному пространству, пытаясь дискредитировать Украину", – подчеркнул глава МИД.
Министр также заявил, что это "нормальная дипломатическая ситуация".
"Президент поговорил со всеми ключевыми участниками, продвигая наши национальные интересы и защищая их", – резюмировал Кулеба.
Российские медиа, в частности агентство "РИА Новости", 2 ноября сообщило, что Зеленский пропустил свое выступление на климатической конференции в Глазго. Второй день саммита был посвящен сокращению выбросов метана. Модерировал мероприятие спецпредставитель президента США по вопросам климата и бывший госсекретарь Джон Керри.
26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отмечается на официальном сайте мероприятия.
Зеленский прибыл в Великобританию с женой Еленой 31 октября. 1 ноября президент Украины выступил на саммите, в частности он заявил, что из-за невыполнения гарантий безопасности Украины, которые были предусмотрены Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году, появились две "экологические бомбы" – оккупрованные Крым и часть Донбасса.
"Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса – затопление шахт, деградация грунта, нехватка питьевой воды. И все это сейчас", – сказал Зеленский.
Зеленский 1 ноября в кулуарах климатического саммита встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Одной из тем беседы были ситуация с безопасностью на Донбассе и переговоры по урегулированию конфликта. Президент Украины в рамках конференции провел встречи с премьер-министрами Великобритании и Канады Борисом Джонсоном и Джастином Трюдо. Зеленский также встретился с Байденом и обсудил с Блинкеном военно-оборонное сотрудничество двух стран.
В рамках климатической конференции Зеленский провел 13 двусторонних встреч, сообщил 3 ноября Кулеба. По его словам, некоторые контакты состоялись впервые в истории, в частности встречи с президентами Анголы и Либерии.