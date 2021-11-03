"Существенно расширили географию дипломатии". Зеленский в Глазго провел 13 встреч

"Все проходило в живом, динамичном режиме. Заходишь в зал – натыкаешься на президента Европейского Совета [Шарля Мишеля] – сели, проговорили ключевые вопросы. Раз – канцлер ФРГ [Ангела Меркель] сидит, тоже сели, проговорили. Или сидишь ты и подходит генеральный секретарь НАТО [Йенс Столтенберг]. Не к тебе, а к президенту Украины. Меня радует, что на этом мероприятии в Глазго мы существенно расширили географию нашей дипломатии", – сказал глава МИД.

По его словам, некоторые контакты состоялись впервые в истории, в частности встречи президента Украины с президентами Анголы и Либерии. Глава украинского государства также провел встречи с эмиром Катара и руководством Шри-Ланки.

"Мы говорили с Азией, Латинской Америкой, с Африкой. Безусловно, важными были встречи с нашими традиционными партнерами. С ними президент говорил о ситуации с безопасностью на Донбассе. Мы видим деструктивные действия РФ", – отметил Кулеба.

Он добавил, что в ходе встреч Зеленский обсуждал энергетическую безопасность Украины, торговлю, обучение иностранных студентов.