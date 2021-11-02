Зеленский обсудил с Блинкеном военно-оборонное сотрудничество Украины и США

США продолжают непоколебимо поддерживать территориальную целостность Украины, отметил Зеленский (второй слева) после встречи с Блинкеном (слева) Фото: Володимир Зеленський / Twitter

"На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию [по] безопасности на Донбассе. Поднимались вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике, – написал Зеленский. – Соединенные Штаты продолжают непоколебимо поддерживать территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах, решительную настроенность на их воплощение".

На зустрічі з @SecBlinken обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці * і * , викликів в енергетиці. * непохитно підтримують територіальну цілісність * , вітають прогрес у реформах, рішучу налаштованість на їхнє втілення. pic.twitter.com/gGKMkpXJXW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.

В рамках конференции Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом США Джо Байденом и другими политиками.