Зеленский обсудил с Блинкеном военно-оборонное сотрудничество Украины и США

"На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию [по] безопасности на Донбассе. Поднимались вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике, – написал Зеленский. – Соединенные Штаты продолжают непоколебимо поддерживать территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах, решительную настроенность на их воплощение".
На зустрічі з @SecBlinken обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці * і * , викликів в енергетиці. * непохитно підтримують територіальну цілісність * , вітають прогрес у реформах, рішучу налаштованість на їхнє втілення. pic.twitter.com/gGKMkpXJXW— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021
26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.
В рамках конференции Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом США Джо Байденом и другими политиками.
В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита Зеленского в США правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.
В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".
Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября.
Кроме того, в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.