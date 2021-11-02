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Зеленский обсудил с Блинкеном военно-оборонное сотрудничество Украины и США

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США продолжают непоколебимо поддерживать территориальную целостность Украины, отметил Зеленский (второй слева) после встречи с Блинкеном (слева)
США продолжают непоколебимо поддерживать территориальную целостность Украины, отметил Зеленский (второй слева) после встречи с Блинкеном (слева)
Фото: Володимир Зеленський / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 2 ноября с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном на климатической конференции в Глазго. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию [по] безопасности на Донбассе. Поднимались вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике, – написал Зеленский. – Соединенные Штаты продолжают непоколебимо поддерживать территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах, решительную настроенность на их воплощение".

26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.

В рамках конференции Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом США Джо Байденом и другими политиками.

Контекст:

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита Зеленского в США правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября

Кроме того, в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.

Теги: США, Украина, климат, энергетика, Донбасс, реформы, Госдепартамент США, агрессия, Глазго, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, президент, безопасность, конференция, встреча, сотрудничество
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