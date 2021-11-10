США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной – Госдепартамент

Она не уточнила конкретные последствия для России, но официальные лица администрации США ранее заявляли, что одним из вариантов есть усиление военной поддержки Украины, напомнило AP.

Донфрид также сказала, что Вашингтон будут продолжать предостерегать Москву от использования экспорта энергоносителей в качестве политического оружия против Украины и Европы в целом.

На прошлой неделе Донфрид в составе американской делегации под руководством главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса посетила Москву.

По словам Донфрид, директор ЦРУ "успешно передал то послание, которое он считал необходимым до них [властей РФ] донести".

Помощница госсекретаря подчеркнула, что США продолжат "очень тщательно следить за тем, что русские делают на границе с Украиной".