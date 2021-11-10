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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной – Госдепартамент

Россия перебрасывает танки к украинской границе, сообщило 8 ноября Bloomberg
Россия перебрасывает танки к украинской границе, сообщило 8 ноября Bloomberg
Фото: Минобороны России / Facebook

Соединенные Штаты предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. Об этом в комментарии AP сообщила помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Она не уточнила конкретные последствия для России, но официальные лица администрации США ранее заявляли, что одним из вариантов есть усиление военной поддержки Украины, напомнило AP.

Донфрид также сказала, что Вашингтон будут продолжать предостерегать Москву от использования экспорта энергоносителей в качестве политического оружия против Украины и Европы в целом.

На прошлой неделе Донфрид в составе американской делегации под руководством главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса посетила Москву.

По словам Донфрид, директор ЦРУ "успешно передал то послание, которое он считал необходимым до них [властей РФ] донести".

Помощница госсекретаря подчеркнула, что США продолжат "очень тщательно следить за тем, что русские делают на границе с Украиной".

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

Теги: Россия, Украина, Москва, военные, граница, Госдепартамент США, Вашингтон, вооружение, военная техника, угрозы, войска, российские военные
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