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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд и Салливаном ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы

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10 ноября в Вашингтоне состоялось заседание комиссии стратегического партнерства Украина США
10 ноября в Вашингтоне состоялось заседание комиссии стратегического партнерства Украина – США
Фото: president.gov.ua

10 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провели в Вашингтоне встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Стороны позитивно отметили, что стратегическое партнерство Украины и США в текущем году удалось значительно укрепить благодаря усилиям лидеров двух государств, президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена", – говорится в сообщении.

Собеседники обсудили дальнейшее воплощение приоритетов двустороннего сотрудничества в рамках комиссии стратегического партнерства Украина – США, уделили внимание актуальной ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы.

Отмечается, что Нуланд заверила в непреклонной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии, дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Ермак и Кулеба встретились также с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, в ходе которой обменялись мнениями о ситуации на украинской границе, сообщается на сайте Офиса президента.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

"Советник президента США был проинформирован о текущей ситуации и шагах, которые предпринимает украинская сторона для возобновления переговорного процесса по мирному урегулированию на востоке. Ермак выразил благодарность за помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине", – говорится в сообщении.

Участники встречи обсудили вопросы энергетической безопасности в Украине и ЕС в контексте реализации проекта "Северный поток – 2", а также весь комплекс вопросов двусторонней повестки: взаимодействие в политической, экономической и сфере безопасности.

Контекст:

10 ноября в Вашингтоне прошло заседание комиссии стратегического партнерства Украина – США, возобновить которую договорились во время визита Зеленского в США в сентябре. Кулеба и Блинкен подписали обновленную Хартию о стратегическом партнерстве двух государств.

По итогам заседания комиссии Блинкен сообщил, что США продолжат работу над предоставлением военной помощи Украине, обещал, что США предоставят Украине новое финансирование для диверсификации энергетических ресурсов, а также выразил обеспокоенность сообщениями о необычной военной активности РФ рядом с Украиной.

Кулеба поблагодарил США за готовность расширить сотрудничество в секторах обороны и безопасности.

Теги: США, МИД Украины, Виктория Нуланд, Госдепартамент США, Дмитрий Кулеба, война в Украине, безопасность, война на Донбассе, Офис президента Украины, Андрей Ермак, сотрудничество, границы, Джейк Салливан
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