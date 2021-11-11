Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд и Салливаном ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы

"Стороны позитивно отметили, что стратегическое партнерство Украины и США в текущем году удалось значительно укрепить благодаря усилиям лидеров двух государств, президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена", – говорится в сообщении.

Собеседники обсудили дальнейшее воплощение приоритетов двустороннего сотрудничества в рамках комиссии стратегического партнерства Украина – США, уделили внимание актуальной ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы.

Отмечается, что Нуланд заверила в непреклонной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии, дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Ермак и Кулеба встретились также с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, в ходе которой обменялись мнениями о ситуации на украинской границе, сообщается на сайте Офиса президента.

Фото: president.gov.ua

"Советник президента США был проинформирован о текущей ситуации и шагах, которые предпринимает украинская сторона для возобновления переговорного процесса по мирному урегулированию на востоке. Ермак выразил благодарность за помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине", – говорится в сообщении.

Участники встречи обсудили вопросы энергетической безопасности в Украине и ЕС в контексте реализации проекта "Северный поток – 2", а также весь комплекс вопросов двусторонней повестки: взаимодействие в политической, экономической и сфере безопасности.