Украина благодарна США за готовность расширить сотрудничество в секторах обороны и безопасности – МИД

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Мы благодарны за готовность США расширить сотрудничество с Украиной, в том числе в секторах обороны и безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свой оборонный потенциал, а также, чтобы сдерживать Россию, чтобы демотивировать их от принятия дальнейших агрессивных действий", – сказал Кулеба.

По его словам, лучшим способом сдержать агрессивную РФ есть четкое разъяснение Кремлю, что "Украина сильна, и что у нее есть сильные союзники, которые не оставят ее наедине перед лицом постоянно возрастающей агрессивности Москвы".

Кулеба отметил, что заседание комиссии Украина – США и послание России – очень своевременны.

"Потому что мы встретились во время, когда Россия предпринимает очень агрессивные действия вдоль украинской границы. Мы видим, что происходит в Беларуси, мы видим, как РФ продолжает милитаризацию временно оккупированного Крыма", – рассказал украинский министр.

В среду США и Украина подписали Хартию о стратегическом партнерстве двух стран.

"Обновленная Хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД [Украины] подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – сказал на пресс-конференции госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, в 2021 году Конгресс США по запросу администрации выделил на военную помощь Украине почти $400 млн.

"Мы будем работать с Конгрессом, чтобы обеспечить продолжение предоставления необходимой Украине военной помощи, включая летальное оборонительное оружие для защиты от любой российской агрессии", – подчеркнул госсекретарь США.