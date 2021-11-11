Украина благодарна США за готовность расширить сотрудничество в секторах обороны и безопасности – МИД

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.
"Мы благодарны за готовность США расширить сотрудничество с Украиной, в том числе в секторах обороны и безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свой оборонный потенциал, а также, чтобы сдерживать Россию, чтобы демотивировать их от принятия дальнейших агрессивных действий", – сказал Кулеба.
По его словам, лучшим способом сдержать агрессивную РФ есть четкое разъяснение Кремлю, что "Украина сильна, и что у нее есть сильные союзники, которые не оставят ее наедине перед лицом постоянно возрастающей агрессивности Москвы".
Кулеба отметил, что заседание комиссии Украина – США и послание России – очень своевременны.
"Потому что мы встретились во время, когда Россия предпринимает очень агрессивные действия вдоль украинской границы. Мы видим, что происходит в Беларуси, мы видим, как РФ продолжает милитаризацию временно оккупированного Крыма", – рассказал украинский министр.
В среду США и Украина подписали Хартию о стратегическом партнерстве двух стран.
"Обновленная Хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД [Украины] подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – сказал на пресс-конференции госсекретарь Энтони Блинкен.
По его словам, в 2021 году Конгресс США по запросу администрации выделил на военную помощь Украине почти $400 млн.
"Мы будем работать с Конгрессом, чтобы обеспечить продолжение предоставления необходимой Украине военной помощи, включая летальное оборонительное оружие для защиты от любой российской агрессии", – подчеркнул госсекретарь США.
В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи.
В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.
В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".
Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября.